Руслан КОСТЫШИН: «В Динамо не оказался, потому что мало забивал»

Два года назад ФК «Колос» из села Ковалевка, что в Киевской области, уже выигрывал Мемориал Макарова. Будучи тогда еще любительским коллективом. За прошедшее время команда обрела статус профессиональной, сходу выиграла чемпионат Второй лиги сейчас идет на пятом месте уже в первой. Все это – под руководством молодого тренера, больше известного своей игроцкой карьерой.

Не очень жаловавший журналистов тогда, сегодня бывший игрок ЦСКА, «Днепра» и «Кривбасса», один из лучших полузащитников в истории независимых чемпионатов откровенно рассказал Sport.ua о «дорогой» ничьей с «Шахтером», украинской Швейцарии в Васильковском районе и сыновьях-футболистах.

«В «Колосе» профессиональные, но почти семейные отношения»

– Руслан Владимирович, Мемориал Макарова – памятное для вас соревнование. В январе 2014-го вы еще сыграли на нем за «Колос», а в феврале были объявлены уже тренером этой команды. Не слишком ли быстро?

– Согласен, все происходило стремительно, но в жизни наступает такой момент, когда решение тоже надо принимать не медля. Заканчивая карьера футболиста, сам понимал, что уже не тяну, предложили быть тренером, и я согласился.

– Ваш коллега – молодой тренер Александр Призетко после окончания карьеры год просто отдыхал, ничем не занимался. Вас диван, пиво и футбол по телевизору так и не дождались?

– Я как-то даже не задумывался об этом, настолько быстро разворачивались события. А от футбола отдыхать не хотелось. Всю жизнь в игре, и без нее как-то тоскливо.

– По любителям «Колос» очень титулован: многократный чемпион и обладатель Кубка и Суперкубка области, бронзовый призер аматорского чемпионата страны. В 2016-ом выиграл Вторую лигу, сейчас идет в лидирующей группе в первой. А ведь клубу всего пять лет. Объясните феномен?

– Феномен? Не знаю, наверное, он заключается в самом клубе. Начиная от президента и заканчивая простыми сотрудниками, людьми которые работают во благо клуба. Как-то так изначально сложилось, что у нас чрезвычайно дружный коллектив, почти семейные отношения.

При этом все выкладываются по полной, нет безразличных людей. Все исходит от президента, который заставляет нас верить, что мы можем и сможем достичь каких-то вершин. В целом у нас очень такая семейная команда.

– То, что президент Андрей Засуха – почти на 10 лет младше, как-то сказывается на ваших отношениях? Вы можете поспорить с боссом, доказывая свою правоту?

– У нас очень хорошие с ним отношения. Он всегда доверяет. Не по годам мудрый, по своей мудрости он выглядит старше, чем его года. Я думаю, разница в возрасте не влияет на наше сотрудничество. У нас общие взгляды на развитие команды, это хорошо.

– Осенью у вас в подчинении было два ветерана украинского футбола – Кривошеенко и Лисицкий. Эдакие авторитеты?

– Ну да, они всегда были лидерами коллектива, и на футбольном поле, и в быту. Могли ребятам подсказать, где-то прикрикнуть, где-то подбодрить. Думаю, с таким багажом и опытом имеют на это право. Ничего в этом страшного нет. Правда, Иван Кривошеенко уже покинул команду, расстались по обоюдному согласию, пожелав друг другу успехов.

– Год назад с «Колосом» тренировался еще один опытный игрок, воспитанник «Динамо» Андрей Богданов. Глядя на его осенние голы за «Олимпик», думали, вот было бы усиление для «Колоса»?

– Да, он тренировался с нами. Ему нравится приходить к нам, когда отпуск или в выходные дни, он приезжает и тренируется с нами. Ему нравится в нашем клубе, но он игрок более высокого уровня и логично, что хочет играть в высшей лиге. Если мы выйдем туда, думаю, пригласим его в команду.

«Приглашаю всех в маленькую Швейцарию»

– Вы каждый день ездите на работу из Киева в Ковалевку и обратно? Может, случается, и ночуете в селе?

– Мы на стадионе ЦСКА в Киеве тренируемся, так что с этим нет проблем.

– Ковалевку называют «маленькой Швейцарией». Подтвердите?

– Конечно! Всем с кем общаюсь, и кто не был там, советую приехать, посмотреть, какое красивое село! Все-таки, если люди хотят, то могут сделать для других людей красиво. Там все выглядит действительно как какой-то оазис в нашей серости. Красивое село, все так ухожено.

– В вашу бытность игроком «Днепра» в команде практиковались выезды на природу, совместные отмечания дней рождений, рождений детей, юбилеев. Как с этим в «Колосе»? Тем более, такая природа под боком, речка Каменка.

– Признаюсь, только осенью начали такое практиковать. Все-таки раньше коллектив был аматорский, и тяжело было собирать игроков семьями, люди занимались своими вопросами. А сейчас стали профессиональным клубом и вводим такую практику, чтобы команда дружнее становилась, чтобы семьи знали друг друга в лицо, чтобы жены знали ребят, с которыми их мужья проводят столько времени и трудятся на футбольном поле.

– Администратором «Колосе» трудится Сергей Простимкин, тот самый легендарный бывший администратор ЦСКА, знаток миллиона увлекательных историй?

– Ну да, он самый. Наш Саныч, можно сказать, самый главный весельчак в команде, знаменитая личность в футболе. Во многом именно благодаря ему, его юмору коллектив у нас такой дружный. Особенно молодые футболисты вокруг него кучкуются, чтобы послушать байки.

– Сейчас ваша команда усердно готовится к возобновлению чемпионата Первой лиги. По итогам первой половины – вы пятые. Интересно, выходя из Второй лиги, на какое место нацеливались в Первой? Только честно?

– Поставил задачу быть в тройке. Так что хотим выполнить задание.

– Озвученной «Колосом» цели – выход в Премьер-лигу – могут помешать «Ильичевец», «Верес», «Десна». Реально кто еще?

– В этом году, я считаю, крепкая лига получилась, много хороших команд. И в Ахтырке серьезная команда, и «Гелиос» тоже. Есть серьезные команды и в принципе в любом матче ты не знаешь, выиграешь или проиграешь.

– Ровно вы обыграли, «Верес» победил «Ильичевец», вы мариупольцам уступили. Получается, нет безусловно сильнейшего клуба, коим в прошлом сезоне была кропивницкая «Звезда»?

– Считаю, в первой половине чемпионата «Ильичевец» отличался подбором футболистов, были и есть у них игроки, поигравшие в Премьер-лиге. Они отличаются мастеровитостью, индивидуальными действиями.

«Шахтер» – без чемпионства, зато я с квартирой»

– Руслан Владимирович, вы в молодости о чем-то, кроме футбола думали?

– Нет, пошел, записался на футбол, занимался, мечтал стать хорошим игроком. Больше ни о чем не задумывался, всегда хотел быть футболистом.

– Вы в 18 лет выступали с «Подольем» в Первой лиге. Чего не хватало для полного счастья?

– В «Подолье» я был самым счастливым. Играешь в Первой лиге, у себя дома. Родители приходят на трибуны, друзья, поддерживают. Что еще надо?

– Глядя на нынешнюю молодежь, всю такую модную, в татуировках с ног до головы, в разноцветных бутсах, с крутыми смартфонами в каждой руке, вспоминаете свою юность? Одна пара обувки была?

– Ну, нельзя так тоже. Сейчас 21 век, развитие, ничего в этом плохого нет, если футболисты покупают себе дорогие бутсы. Раньше их просто не было. Если бы у нас был большой выбор, мы бы тоже, наверное, покупали. Другие времена и ничего в этом страшного нет.

– В ЦСКА вас забрали в армию? Можно сказать, принудительно покинули родное «Подолье»?

– Скажем так, настойчиво пригласили. Армия – это был повод забрать игрока из любой команды, а не только из «Подолья», без какой-то там денежной компенсации. Просто раньше можно было забрать в армию, и забирали, это было обязательно, целенаправленно. И без возражений. Хотя я мог намного раньше уехать, родители попросили, чтобы окончил училище и получил хоть какой-то диплом, знания.

– Вместо бутс армейскую обувку примеряли? Или все было –кирзачи, присяга, Калашников?

– Я был три дня в роте, присяга, то есть, все, как положено. Попал и на кухню. Успел вкусить все прелести армейской жизни. Слава Богу, что не задержался.

– В ЦСКА вы работали с разными тренерами – Фоменко, Литовченко, Бессонов, Кузнецов. Кого боялись больше?

– Наверное, и не скажу. Все люди с именем футбольным, играли в сборной СССР, в чемпионатах Союзе. Прежде всего, к ним относились с уважением, а не с боязнью. Все они были для нас как живые легенды.

– Даже боязно спрашивать, что чувствовали утром 20 июля 1996 года, ведь в тот день вам 19-летнему предстояло дебютировать в высшей лиге, да еще в матче против «Динамо»!

– Это как сказка какая-то. Если быть объективным, тогда распался «ЦСКА-Борисфен», и мы – команда Первой лиги, заняли их место. Это был как сон, все быстро происходило, не успел даже переволноваться, а уже выходишь против «Динамо» (Киев).

– «Динамо» тогда выиграло 1:0 благодаря далеко не бесспорному пенальти. Обратили на это внимание, или дебют затмил все?

– Было сожаление, что проиграли из-за пенальти, и мы даже за ничью не зацепились. Действительно дебют затмил итог матча, сбылась мечта ребенка.

– Как обживались в столице?

– Постепенно, сначала жил на базе, потом клуб снял квартиру, со временем накопил и купил собственную. Все как у обычных людей.

– Она находится возле стадиона ЦСКА – случайно получилось, или специально выбирали?

– Многие выбирали квартиры возле ЦСКА, у нас часто там тренировки проходили, да и после матчей тоже близко добираться, удобное место. К тому же рядом и ЖД вокзал, раньше ведь машин не было, и все домой на поездах ездили.

– Правда, что большую часть денег на эту квартиру заработали, отобрав за тур до финиша очки у «Шахтера», что позволило «Динамо» стать чемпионом сезона-2000/01? Выходит, получили динамовские деньги, ни разу не сыграв за клуб?

– Ну, конечно, правда. Был такой матч, «Шахтер» лидировал, мы в Донецке с ним 0:0, сыграли, и они в итоге остались вторыми. Нас тогда щедро вознаградила третья сторона, можно сказать половину сумы на квартиру я тогда заработал.

– Правда, что Валерий Лобановский даже подумывал забрать вас из ЦСКА в «Динамо»?

– Ходили слухи, что просматривал, приезжали люди смотреть. Но я мало забивал и может, этим отпугнул. Мог один гол за весь чемпионат забить, а это не соответствовало уровню «Динамо».

«Закарлюка мог бы запросто играть в Испании»

– Скоро стартует турнир памяти Закарлюки. Вы сдружились с Сергеем еще со времен ЦСКА, даже кумовьями стали?

– Да. Подружились, когда нам по 19 лет было, знал его, как облупленного, очень товарищеские отношения были. Может для кого-то он и выглядел строгим, но кто его поближе узнавал, понимал – очень компанейский пацан. Мужик, если сказать одним словом.

– Вы как-то обмолвились, что отдали ему больше голевых передач, чем он вам. Хотя вы играли нападающего, а он то защитника, то в середине поля.

– У человека высокий футбольный интеллект. Он знал куда побежать, где открыться. Я бегал по всему полю, а Серега умел и отдавать передачи, и забивать. Футболист, который мог запросто играть в чемпионате Испании или Германии. Пожалуй, он был самым лучшим моим партнером, столько лет вместе – дружили, играли.

– Вы ведь играли еще с одним харизматичным распасовщиком – Рыкуном. У кого была еще такая светлая голова, как у этих двоих мастеров?

– Саня Рыкун был очень такой нестандартный футболист. И, конечно, Ротань выделялся в «Днепре». Русик – техничный и двуногий футболист, никогда не знаешь, с какой ноги будет передачу отдавать.

– Почему в 2002-м вы ушли именно в «Днепр»?

– Так получилось, распался ЦСКА, создавался «Арсенал», приходил Грозный. Он предлагал на просмотр остаться, в то же время приглашали разные команды. «Днепр» выбрал, во-первых из-за Кучеревского, во-вторых, команда с традициями и с болельщиками, самыми верными и самыми преданными. Шел туда, хотелось играть при большой поддержке трибун. Потому что объективно сказать, фанаты ЦСКА нас поддерживали, но их было очень мало.

– В сезоне 2003/04 вы сыграли 29 из 30-ти матчей чемпионата, и получили свою первую и единственную медаль – «бронзу». В «Днепр» пришли уже известным игроком. Как складывались ваши отношения с легендарным Кучеревским?

– Он доверял мне как футболисту, хорошие отношения именно в человеческом плане, но бывало, и меня ставил на место, мог и наругать, когда человек нарывался, звездность поймал. Он опытный человек, ты за собой не замечаешь, а ему виднее, значит, действительно может нос задирал. Так он быстро возвращал на землю.

– Еще при жизни его называли великим мотиватором. Лично вам какая фраза, перед каким матчем запомнилась на всю жизнь? После чего вы готовы были в одиночку порвать соперников?

– Ой, много таких ситуаций было. Запомнился очень просмотр матча с «Гамбургом». Еще такой здоровый телевизор, мы посмотрели – там все немцы такие большие казались, так неслись, кошмар. Закончился просмотр, мы притихли, а Мефодьевич обернулся и говорит: «Ну что обделались? Да я сам испугался». Мы чуть не попадали от смеха.

– Александр Радченко рассказывал, что руководил тренировочным процессом больше Вадим Тищенко, а не Кучеревский.

– Ни для кого не секрет, что тогда именно Тищенко проводил тренировки, а Мефодьевич больше за тактику отвечал, за установку, решал организационные вопросы.

Мне Тищенко сильно доверял. Он молчаливый и крайне порядочный человек, если и повышает тон, то ты действительно где-то неправ. Очень справедливый был.

– Руслан Владимирович, после «Днепра» вы столько лет верой и правдой служили «Кривбассу», сейчас уже можно узнать, почему же в конце 2009-го Олег Таран перевел вас с Оберемко, Воробьем и Мотузом в дубль?

– Плохие результаты команды, ребята там обвинили в какой-то нечестной игре, мол, на коллектив не так влияю. У меня в принципе хорошие отношения были с Олегом Анатольевичем, а что случилось, не знаю, может, я где-то неправ был. Я всегда играл и бился за этого тренера. Может, что-то не так рассказали, и тренер решил сделать революционный шаг. Я уже был в возрасте, и имел авторитет в коллективе, и когда Олег Анатольевич меня убрал, может, этим хотел встряхнуть всю команду.

– Вы трижды финалист Кубка Украины? Понятно, хотелось бы выиграть все три, но какого особенно не хватает? Когда были наиболее близки к нему?

– Наверное, с ЦСКА в 2001 году, когда мы вели 1:0 (на 7-й минуте отличился Костышин – прим. ред.), но пропустили сначала в конце основного времени, а затем и дополнительного. Чуть не дотянули до серии 11-метровых. Думаю, если бы били пенальти, были бы шансы обыграть «Шахтер». Ближе всего тогда были к успеху.

– В 2004-м вы уже с «Днепром» снова проиграли финал «Шахтеру» – 0:2. С кем ни общался из днепрян, никто не может толком объяснить, почему.

– Пропустили быстрый гол, уже на 1-й минуте, и это повлияло. Очень настраивались, сумасшедшая поддержка публики, в Киев на «Олимпийский» приехало 20 тысяч наших болельщиков! Но когда ты начинаешь игру при счете 0:1, все ломается. Хотя у нас там Саня Рыкун во втором тайме мог забить, но в штангу попал, а в конце побежали вперед и Толя Тимощук забил нам в контратаке.

– А все-таки, у вас какой клуб вызывает более приятные ассоциации, воспоминания?

– Я провел по шесть лет во всех командах – ЦСКА, «Днепр», «Кривбасс». Везде провел хорошее время, сложно выделять. «Днепр» – это Кубок УЕФА, полный стадион, невероятные болельщики.

– В «Кривбассе» в 2013-м была немалая задолженность перед игроками. Отдали?

– Нет, не погасили ни перед кем, все простилось.

«Раньше мог и напихать Денису Костышину»

– Тренер дубля «Днепра» Александр Поклонский хвалит 19-летнего полузащитника Дениса Костышина. Вы как общаетесь, когда доводиться свидеться: как добрый папа, или как строгий тренер?

– Сейчас больше как отец общаюсь. Раньше мог там что-то сказать, где-то подсказать, напихать. Но он в Днепре, я в Киеве, не удается его матчи посещать, не вижу, как он выглядит. Поэтому могу слегка пожурить: чего не играешь или почему не забиваешь. Но это больше, по-отцовски, а не как тренер.

Тем более, я по телефону не большой любитель болтать, быть объективным не получается. Когда он приезжает, тогда разговариваем по душам.

– Денис учился в Академии «Динамо», почему ушел?

– Потому что, наверное, был слаб для «Динамо». Оказался в «Днепре».

– Сейчас неплохо там выступает, мечтаете увидеть его в основе? Как раз подходящее время.

– Думаю, любой отец мечтал бы, чтоб сын вышел и играл на «Днепр-Арене», особенно при том, что там болельщики очень хорошие.

– По примеру Шведа, Гуцуляка, Зотько отпустите сына за рубеж, если будет предложение?

– Если будет предложение, тогда и будем рассматривать. Но зачем рассуждать, если бы да кабы. Для начала пускай стабильно в дубле «Днепра» заиграет.

– Ваш младший отпрыск – 18-летний Данила выступал в чемпионату ДЮФЛУ за «Арсенал».

– Сейчас это команда «Колос» (Коваливка). Заключили сотрудничество с ними, поменяли название. Он играет на первенство Украины, но больше для себя, для здоровья. Если быть объективным, у него нет какого-то там сверхталанта, чтобы стать выдающимся футболистом, но молодец, старается проявить себя.

Но, честно говоря, у меня Данила в другом направлении пошел, своя мастерская уже есть возле дома.

«Надеюсь, футболку подарил действительно Баджо»

– Известный в прошлом футболист Михаил Стельмах рассказывал, что в Киеве бывшие игроки ЦСКА часто собираются, в футбол поиграть, просто пообщаться. Вы поддерживаете компанию?

– Да, бывает, я тоже играю с ними. Там многие приходят, и не только футболисты. Потом баня.

– Будучи игроком, вы болели за «Барселону» и сборную Англии. Сейчас, наверное, уже не с руки за кого-то болеть – сами тренер. И все же, игра, какой команды радует глаз?

– Не скрываю, что мне импонирует стиль работы Хосепа Гвардиолы. Слежу, в каком клубе он трудится, как строит команду, как она развивается.

– Когда-то вашим кумиром был итальянец Роберто Баджо, и у вас вроде как даже есть его футболка. Когда это успели выменять?

– Мне итальянец знакомый привез, в «Днепре» еще подружились. Вот он и презентовал, говорил, действительно Баджо подогнал. Не знаю, правда или нет, но хочется верить, что это действительно футболка, подаренная Роберто. Правда, это единственный экспонат, я особо не коллекционирую.

– Сейчас Божественный хвостик уже совсем седой. Вы заметили, когда у вас появились первые седые волосы?

– Честно сказать, я очень быстро поседел. Одно дело, когда ты сам играешь, и совсем другое, когда отвечаешь за коллектив, за людей. Думаю, с этим ты ничего не можешь сделать, просто нервничаешь, в себе все держишь и переживаешь за удачные и неудачные игры.

Иван АНДРЕЙЧЕНКО