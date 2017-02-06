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Карпаты готовятся к спаррингу с чемпионом Грузии

В понедельник львовский клуб сыграет против «Самтредиа»

  • 06.02.2017 12:54
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ФК Карпаты
© ФК Карпаты

О 16:00 за Києвом львівські «Карпати» проведуть свій перший спаринг у рамках других закордонних зборів. Суперником стане чемпіон Грузії – молода та амбітна команда, тож гра однозначно стане цікавою та бойовою.

А перед матчем карпатівці провели звичне ранкове тренування. Долучився до нього Назар Виздрик – центральний захисник молодіжної команди. Також у загальній групі займається Іван Лобай, який відновився від ушкодження, але у сьогоднішньому матчі ми, очевидно, його ще не побачимо.

Источник — ФК Карпаты

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