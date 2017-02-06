Переход Кадара в Динамо под угрозой срыва

Вице-президент познаньского «Леха» Петр Рутковски заявил, что польский клуб не может достичь консенсуса с «Динамо» насчет перехода защитника Тамаша Кадара.
«Мы не можем согласиться на условия, которые предлагает украинская сторона. Дело в том, что «Динамо» предлагает разбить сумму трансфера на несколько выплат, но нас это не устраивает.
Понимаю, что Кадар оказался в сложной ситуации. Но мы должны заботиться об интересах своего клуба.
Есть варианты с клубами из России, но они предлагают меньше денег», – отметил Рутковски.
Ранее сообщалось, что «Лех» готов продать Кадара за €2,5 миллиона.
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