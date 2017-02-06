Переход Кадара в Динамо под угрозой срыва

Вице-президент познаньского «Леха» Петр Рутковски заявил, что польский клуб не может достичь консенсуса с «Динамо» насчет перехода защитника Тамаша Кадара.

«Мы не можем согласиться на условия, которые предлагает украинская сторона. Дело в том, что «Динамо» предлагает разбить сумму трансфера на несколько выплат, но нас это не устраивает.

Понимаю, что Кадар оказался в сложной ситуации. Но мы должны заботиться об интересах своего клуба.

Есть варианты с клубами из России, но они предлагают меньше денег», – отметил Рутковски.

Ранее сообщалось, что «Лех» готов продать Кадара за €2,5 миллиона.