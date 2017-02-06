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Переход Кадара в Динамо под угрозой срыва

«Лех» не устраивает схема, по которой киевляне хотят расплатиться за игрока

  • 06.02.2017 12:41
  • 1857 просмотров
  • 2 комментария
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csakfoci.hu. Тамаш Кадар
© csakfoci.hu. Тамаш Кадар

Вице-президент познаньского «Леха» Петр Рутковски заявил, что польский клуб не может достичь консенсуса с «Динамо» насчет перехода защитника Тамаша Кадара.

«Мы не можем согласиться на условия, которые предлагает украинская сторона. Дело в том, что «Динамо» предлагает разбить сумму трансфера на несколько выплат, но нас это не устраивает.

Понимаю, что Кадар оказался в сложной ситуации. Но мы должны заботиться об интересах своего клуба.

Есть варианты с клубами из России, но они предлагают меньше денег», – отметил Рутковски.

Ранее сообщалось, что «Лех» готов продать Кадара за €2,5 миллиона.

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Комментарии
    kosak-bandera
      kosak-bandera, 06.02.2017 13:10
    0
    2,5 Mio. hiba ce bagato dlja Dynamo, tymbilshe jaksho normaljnyj igrok..!?
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    kostyanayanoga
      kostyanayanoga, 06.02.2017 13:44
    +3
    Игрок - чуть выше среднего исходя из записей Ютуба .Как впрочем и большинство игроков нынешнего ДК .
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