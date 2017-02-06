Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Весной Сталь будет играть на Днепр-Арене

Каменский клуб намерен переехать с «Метеора» на новый стадион

  • 06.02.2017 12:24
  • 74 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Днепр
© ФК Днепр

Каменская «Сталь» с высокой долей вероятности в весенней части чемпионата будет проводит домашние матчи не на стадионе «Метеор», где играет сейчас, а на «Днепр-Арене».

«99%, что весной ФК «Сталь» с «Метеора» переедет на «Днепр-Арену». Там команда будет проводить домашние матчи», – написал Бурбас в своем твиттере.

«Днепр-Арена» рассчитана на 31 тысячу зрителей.

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.