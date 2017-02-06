Весной Сталь будет играть на Днепр-Арене

Каменская «Сталь» с высокой долей вероятности в весенней части чемпионата будет проводит домашние матчи не на стадионе «Метеор», где играет сейчас, а на «Днепр-Арене».

«99%, что весной ФК «Сталь» с «Метеора» переедет на «Днепр-Арену». Там команда будет проводить домашние матчи», – написал Бурбас в своем твиттере.

«Днепр-Арена» рассчитана на 31 тысячу зрителей.