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Стартовала свободная продажа билетов на матч Шахтер — Сельта

Стоимость билетов на игру — от 50 до 7 000 гривен

  • 06.02.2017 12:17
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Сегодня, 6 февраля, стартовала свободная продажа билетов на матч «Шахтер» - «Сельта».

Болельщики «горняков» могут приобрести билеты на игру:

- в кассах ОСК «Металлист»;

- онлайн на shakhtar.com и сайтах-партнерах;

- в розничной торговой сети Харькова.

Один болельщик может купить не более четырех билетов в руки (при предъявлении удостоверения личности).

Стоимость билетов на матч «Шахтер» – «Сельта»: 

Standard: 50, 100, 120, 150, 200 и 250 гривен;

Comfort seats (без пакета гостеприимства): 600 гривен;

Shakhtar Lounge (с пакетом гостеприимства): 3 000 гривен;

Sky Вox: 4 000 – 7 000 гривен (одно место).

Напомним, 23 февраля в ответной игре 1/16 финала Лиги Европы горняки встретятся с испанской «Сельтой». Матч состоится в Харькове на ОСК «Металлист». Начало — в 22:05.

Источник — ФК Шахтер

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