Сегодня, 6 февраля, стартовала свободная продажа билетов на матч «Шахтер» - «Сельта».
Болельщики «горняков» могут приобрести билеты на игру:
- в кассах ОСК «Металлист»;
- онлайн на shakhtar.com и сайтах-партнерах;
- в розничной торговой сети Харькова.
Один болельщик может купить не более четырех билетов в руки (при предъявлении удостоверения личности).
Стоимость билетов на матч «Шахтер» – «Сельта»:
Standard: 50, 100, 120, 150, 200 и 250 гривен;
Comfort seats (без пакета гостеприимства): 600 гривен;
Shakhtar Lounge (с пакетом гостеприимства): 3 000 гривен;
Sky Вox: 4 000 – 7 000 гривен (одно место).
Напомним, 23 февраля в ответной игре 1/16 финала Лиги Европы горняки встретятся с испанской «Сельтой». Матч состоится в Харькове на ОСК «Металлист». Начало — в 22:05.
Источник — ФК Шахтер
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