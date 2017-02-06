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Маркос АЛОНСО: «Челси нужно продолжать играть в том же духе»

Футболист «синих» доволен стабильностью лондонской команды

  • 06.02.2017 11:58
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ФК Челси. Маркос Алонсо
© ФК Челси. Маркос Алонсо

Маркос Алонсо считает, что прошедшая неделя была очень продуктивной для «синих», после того, как за достойной ничьей с «Ливерпулем» во вторник последовала впечатляющая победа над «Арсеналом».

Алонсо забил свой четвёртый гол в сезоне, выведя хозяев вперёд в первом тайме благодаря тому, что раньше всех успел на добивание мяча, который срикошетил от перекладины ворот после удара Диего Косты головой.

«Я рад очередным трём очкам — мы провели очень хороший матч, играли стабильно, и нам нужно продолжать в том же духе», — сказал испанец.

«Думаю, мы контролировали ход матча на протяжении девяноста минут. Мы немного расстроены голом, который пропустили, однако все отыграли очень хорошо, и нам следует сохранять концентрацию и целеустремлённость. Мы проводим удачную серию. Три очка в матче с прямыми конкурентами — всё равно что шесть».

«Было приятно забить ещё один гол, и с учётом того очка, что мы получили во вторник, эту неделю можно считать очень хорошей для нас».

Правый защитник «Арсенала» Эктор Бельерин выбыл из строя, получив травму в борьбе за мяч с Алонсо в эпизоде, который привёл к первому взятию ворот.

«Я выпрыгнул немного выше и первым добрался до мяча, я не видел его, поэтому не думаю, что в этом эпизоде должен был быть зафиксирован фол», — сказал Алонсо.

«Я сочувствую ему, мы с ним хорошие друзья, но я не видел его. Надеюсь, с ним всё в порядке».

Теперь наше внимание переключается на выездную встречу с «Бёрнли» в следующее воскресенье, и Алонсо надеется, что в ней мы сумеем сохранить позитивный импульс.

«Нам нужно двигаться от игры к игре. После этой победы очко, полученное в середине недели, кажется ещё более ценным, так что посмотрим, как будут выступать другие команды, и немного отдохнём».

«Мы упорно работаем в течение недели, и это заметно — мы полностью выкладываемся на поле и добываем результат».

Источник — ФК Челси

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