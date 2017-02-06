Руслан ЛЫСЕНКО: «Украинцам сам Бог велел подняться на подиум»

Первую украинскую медаль в Хохфильцене в 1999-м на этапе Кубка мира взял Руслан Лысенко, придя вторым в индивидуалке.

«Выиграл награду, скорее всего, из-за стрельбы. Сейчас выросла тенденция к скоростям, но тогда, особенно в индивидуальных гонках, где за промах добавлялась минута, многое решала стрельба, – рассказал нам Лысенко. – В тот день она у меня получилась идеальной. Хотя по ощущениям на дистанции было настолько тяжело, что даже не было настроя попасть в призы. Трасса в Хохфильцене находится в среднегорье, и там есть немножко высоты. Мы жили в гостинице внизу и поднимались на стадион. Не всегда в гонках получается выложиться на все 100, выжать из себя все. А в той гонке получилось. Трасса практически разделена на две части. Когда выходишь со стрельбы, сначала идет правая половина, она полегче, равнинная, а вторая – больше рабочая, начинаются затяжные подъемы. Особенно в той гонке, где были большие круги по 4 км, и дистанция уходила далеко в горы. Ты туда забираешься, лезешь все время вверх, а назад идешь на спуск. И есть нюанс: перевосстановление играет не всегда положительную роль. Хотя в моем случае сработало идеально. С учетом гор Хохфильцена, думаю, что рослым и тяжелым спортсменам будет там сложнее. Но это все субъективно. Как кто подведет себя к чемпионату мира».

«За ребятами слежу по возможности, трансляции смотрю мало, – продолжил Лысенко. – Но смотрю результаты, созваниваюсь с Романом Примой, который работает тренером. Я очень рад, что биатлон у нас развивается. Если раньше говорили, что у нас все на перспективу, то сейчас ребята показывают реальные результаты. Я был вне себя от счастья, когда Семенов выиграл малый Хрустальный глобус. В Украине еще такого не было. В эстафете в этом сезоне мы три раза были четвертыми. Сам Бог велел уже на подиум подняться».

Руслан, уйдя из биатлона, стал военным: «Теперь я – ярый болельщик. Когда наши девчонки на Олимпиаде-2014 выиграли в эстафете медаль, я на радостях подбрасывал малого под потолок, а он летал и спрашивал: «Папа, что случилось?».

Напомним, что 9 февраля в Хохфильцене стартует чемпионат мира по биатлону.