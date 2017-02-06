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Агент Зозули: «ФИФА точно откажет Роману в переходе в третий клуб»

Владимир Кузьменко прокомментировал конфликт фанатов «Райо Вальекано» с украинским форвардом

  • 06.02.2017 11:43
  • 637 просмотров
  • 4 комментария
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ФК Бетис. Роман Зозуля
© ФК Бетис. Роман Зозуля

В понедельник Роман Зозуля, ставший на минувшей неделе фигурантом «фашистского скандала» в Испании, должен принять решение относительно своего будущего.

Напомним, что в последний день января нападающий сборной Украины перешел на правах аренды из «Бетиса» в «Райо Вальекано», однако из-за неадекватных действий радикальных ультрас «пчел» уже через сутки вынужден был вернуться в Севилью. Но поскольку трансферное окно в Испании на тот момент уже закрылось, юридически Зозуля до лета считается игроком «Райо» и за бывший клуб выступать не имеет права.

«2 февраля состоялась встреча представителей «Бетиса», «Райо Вальекано» и Ла Лиги, на которой Роману предложили два варианта выхода из сложившейся ситуации, – рассказал «Сегодня» агент футболиста Владимир Кузьменко. – Либо он все-таки переезжает в Мадрид, где будет тренироваться и играть в «Райо», а ему и его семье будет обеспечена круглосуточная охрана. Причем безопасность Роме гарантировал лично президент Ла Лиги. Второй вариант: Зозуля остается в Севилье и только тренируется с «Бетисом». Без игровой практики, лишь для поддержания формы. Рома сказал, что ему нужно посоветоваться с семьей и улетел на выходные в Севилью, пообещав дать ответ в понедельник. Но каким бы ни было его решение, оно будет уважаемо всеми сторонами».

Впрочем, в данном случае мы имеем дело с секретом Полишинеля – Зозуля уже твердо решил, что в «Райо» его не будет. «Здесь все очевидно. Любой человек, который любит свою семью, выберет свой правильный вариант, – заявил Роман накануне. – Мне сказали юристы, что я должен ответить в понедельник. Футбол – это моя жизнь, это все, что я люблю в жизни, но если выбирать между семьей и футболом, то выбор очевидный. В «Райо», в команду с такими пророссийскими болельщиками, я ни ногой. В Севилье мы в безопасности. И, в принципе, вся пресса и население нас здесь поддерживают».

Ярким подтверждением слов Зозули стало появившееся в сети видео его возвращения в Севилью. Прямо в аэропорту украинца встретили фанаты «бетикос» и со словами «Бетис» – твой дом» вручили клубный свитер, пообещав всяческую поддержку в будущем.

Согласен с вероятным выбором своего клиента и Владимир Кузьменко: «Можно было, конечно, оставить семью в Севилье, а самому поехать в Мадрид. Но представьте, как будет себя чувствовать его супруга, зная, что он постоянно живет под охраной и что ему постоянно может что-то угрожать. Сложно все время находиться в тревожном ожидании, думать, все ли с ним в порядке. Не каждая жена на это пойдет».

В финансовом плане Зозуля ничего не потеряет. «Зарплату клубы будут платить ему пополам, как было прописано в арендном соглашении», – говорит Кузьменко. Что касается возможного перехода Зозули в третий клуб, то здесь, по словам агента игрока, все очень непросто. «Если бы это зависело только от руководства Ла Лиги, такое разрешение было бы давно получено. Но в данном случае окончательное решение принимает ФИФА. А там не считают наш случай форс-мажорным, и от них в любом случае будет получен отказ. Однако еще остаются юридические «лазейки» для того, чтобы найти для него третий клуб, где бы он смог играть. Поэтому адвокаты работают и пытаются сделать все возможное. У нас еще есть время до конца этого месяца», – заверил Кузьменко.

Накануне важного для себя решения Зозуля получил заряд позитивных эмоций: в субботу он навестил ветеранскую сборную Украины, которая прилетела в Севилью на товарищеские матчи с легендами местных клубов. Демьяненко, Маркевич, Рева, Езерский и другие ветераны выразили поддержку Роману. Ранее, среди прочих, это сделали босс ФФУ Павелко, Шева со сборной, министр иностранных дел Климкин и редактор мадридского таблоида AS Реланьо.

Источник — Сегодня Спорт

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Как стоит поступить Роману Зозуле?
  • 56.38% (221)
    1. Вернуться в «Бетис»
  • 30.1% (118)
    2. Завязать с футболом
  • 13.52% (53)
    3. Наперекор фанатам играть в «Райо Вальекано»
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Комментарии
    Yurenc
      Yurenc, 06.02.2017 12:13
    0
    Держись, Рома. Как человек - ты вообще супер.
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    Alperovich
    Alperovich, 06.02.2017 12:17
    +1
    Yurenc, 06.02.2017 12:13
    Держись, Рома. Как человек - ты вообще супер.
    А как футболист - супергав...
    Ссылка
    Оксана Малюк
    online
      Оксана Малюк, 06.02.2017 12:32
    0
    Герой, а один спать боится
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    jekavayp
    online
      jekavayp, 06.02.2017 12:34
    0
    Вернуться в Райо, семью оставить в Севилье, и на зарплату от Вальеканского клуба, закупать помощь и одежду для ВСУ, естественно делая видео отчеты для вальеканских поребриков, ну а напоследок помочь гордому мадридскому клубу, отправится телепаться в Сегунду Б
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