КАРРАГЕР: «Скамейка запасных Ливерпуля несопоставима с конкурентами»

Вернуться в Райо, семью оставить в Севилье, и на зарплату от Вальеканского клуба, закупать помощь...

Мы можем только догадываться, что там произошло на самом деле, но, похоже, что нам многое недогов...

Пожалуй, Зозуля уже перешел ту грань, когда можно было бы остаться в «Райо Вальекано»____________...