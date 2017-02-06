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КАРРАГЕР: «Скамейка запасных Ливерпуля несопоставима с конкурентами»

Экс-игрок «мерсисайдцев» – о трансферной политике клуба

  • 06.02.2017 11:42
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Daily Express. Джейми Каррагер
© Daily Express. Джейми Каррагер

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер негативно высказался о трансферной политике клуба в зимнее межсезонье.

«Состав «Ливерпуля» несопоставим с другими командами, которые ведут борьбу за титул. Как все хорошо шло несколько месяцев назад, и как всt быстро закончилось.

Главным разочарованием стало то, что в январе клуб никого не купил. Не получил подкрепления. На данный момент есть много проблем в защите, в атаке.

Если вы посмотрите на скамейку запасных «Ливерпуля», то увидите, что она несопоставима с «Манчестер Юнайтед» или «Манчестер Сити» — с теми, с кем непосредственно борется «Ливерпуль», — сказал Каррагер.

Источник — Sky Sports

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