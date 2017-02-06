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Иван ГЕЦКО: «Зозуле нужно подумать о безопасности своей семьи»

Специалист считает, что украинскому нападающему не следует возвращаться в «Райо Вальекано»

  • 06.02.2017 11:01
  • 422 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Черноморец. Иван Гецко
© ФК Черноморец. Иван Гецко

Экс-форвард сборной Украины Иван Гецко считает поделился мнением о будущем Романа Зозули.

«Пожалуй, Зозуля уже перешел ту грань, когда можно было бы остаться в «Райо Вальекано». И ему нужно думать не только о своей безопасности, но и о семье. Там болельщики либо готовы носить на руках, либо им на глаза вообще лучше не попадаться. Мы можем только догадываться, что там произошло на самом деле, но, похоже, что нам многое недоговаривают», - сказал Гецко.

Источник — Вести

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Комментарии
    AlexDSan
    online
      AlexDSan, 06.02.2017 12:22
    0
    Пожалуй, Зозуля уже перешел ту грань, когда можно было бы остаться в «Райо Вальекано»
    ___________________________________________________________________
    От мены цікаво, яку це "грань" на думку цього сепаратюги перейшов Зозуля? Гадаю, ванюша, не тобі судити таку ЛЮДИНУ, як Зозуля в цьому питанні. Тому краще не пропусти урок гри на трубі.
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    Monreal_Can
    online
    Monreal_Can, 06.02.2017 12:34
    0
    Мы можем только догадываться, что там произошло на самом деле, но, похоже, что нам многое недоговаривают», - сказал Гецко.
    -------------------------------------------------------
    Конечно недоговаривают, там в Испании уже чуть ли не демонстрации из-за кровавой блокады Донбасса щирыми патриотами.
    А район Райо - чисто пролетарской, и там очень многие за шахтеров.
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