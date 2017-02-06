Иван ГЕЦКО: «Зозуле нужно подумать о безопасности своей семьи»

Экс-форвард сборной Украины Иван Гецко считает поделился мнением о будущем Романа Зозули.
«Пожалуй, Зозуля уже перешел ту грань, когда можно было бы остаться в «Райо Вальекано». И ему нужно думать не только о своей безопасности, но и о семье. Там болельщики либо готовы носить на руках, либо им на глаза вообще лучше не попадаться. Мы можем только догадываться, что там произошло на самом деле, но, похоже, что нам многое недоговаривают», - сказал Гецко.
Источник — Вести
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От мены цікаво, яку це "грань" на думку цього сепаратюги перейшов Зозуля? Гадаю, ванюша, не тобі судити таку ЛЮДИНУ, як Зозуля в цьому питанні. Тому краще не пропусти урок гри на трубі.
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Конечно недоговаривают, там в Испании уже чуть ли не демонстрации из-за кровавой блокады Донбасса щирыми патриотами.
А район Райо - чисто пролетарской, и там очень многие за шахтеров.
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