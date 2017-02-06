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Габриэл ЖЕЗУС: «Я очень рад, что забил два гола»

Дубль бразильского форварда принес «Манчестер Сити» победу над «Суонси»

  • 06.02.2017 10:58
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ФК Манчестер Сити. Габриэл Жезус
© ФК Манчестер Сити. Габриэл Жезус

Лучший игрок матча Габриэл Жезус рад, что помог своей команде одержать победу над «Суонси» в драматичном домашнем поединке.

19-летний форвард открыл счёт на 10-й минуте матча, а за десять минут до окончания поединка Тор Сигурдссон забил ответный гол…

Однако Жезус успел обеспечить «Манчестер Сити» победу в дополнительное время, к ликованию болельщиков, собравшихся на «Этихаде» 5 февраля.

Это были первые голы юноши в домашнем матче «Манчестер Сити», а в целом Жезус забил уже три мяча в новом клубе.

«Эта победа много значит для нас, особенно в домашнем матче, на глазах болельщиков, - рассказал нападающий в послематчевом интервью. – Я очень рад, что забил два гола.

Я также очень рад тому, что быстро получил место в команде.

Все стараются помочь мне: я быстро осваиваюсь в Англии благодаря моей семье и клубу, а успех на поле приносит большую радость.

Я очень рад нашей победе. Соперник забил ответный гол, но, на мой взгляд, мы должны были победить».

«В целом, мы провели очень хороший матч, и я хочу отдать должное «Суонси Сити», - сказал главный тренер «Сити» после матча. – Во втором тайме соперник не давал нам возможности прессинговать, а, когда побеждаешь с минимальным счётом 1:0, всё может случиться. Но в целом мы сыграли хорошо и заработали три очка.

Наша игра в первом тайме – эта то, чего я хочу от команды, но во втором тайме мы сбавили темп и должны работать над этим в будущем.

Габриэл сегодня очень помог команде. Он настоящий боец, и мы довольны первыми результатами 19-летнего форварда».

Источник — ФК Манчестер Сити

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