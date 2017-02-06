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Томь покинет РПЛ из-за долгов вне зависимости от итогов сезона

Общая сумма задолженностей клуба уже перевалила за отметку в €7 миллионов

  • 06.02.2017 10:54
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ФК Томь
© ФК Томь

Томская «Томь» в любом случае не сможет выступать в Российской футбольной премьер-лиге в следующем сезоне из-за недостатка средств, поэтому будет играть в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Об этом сообщил заместитель губернатора Томской области по социальной политике Чингис Акатаев.

Он сообщил, что по итогам 2016 года у «Томи» сформировалась задолженность в сумме около 460 млн рублей (примерно $7,2 млн), подчеркнув, что все долги, тем не менее, будут выплачены.

«Задача стоит завершить достойно выступление в премьер- лиге. Теми силами, которые у нас есть, просто завершить сезон. Удастся уйти из зоны вылета - хорошо, не удастся, мы из этого трагедии не делаем. Мы понимаем, что в премьер- лиге усилий наших партнеров и источников финансирования нам не хватит, задача для «Томи» - играть в ФНЛ», - сказал он.

Замгубернатора пояснил, что властям региона не удалось найти для «Томи» нового спонсора, эквивалентного «Роснефти», в связи со сложившейся экономической ситуацией. Нынешний сезон команда, возможно, будет доигрывать с привлечением игроков молодежного состава. В дальнейшем в ФНЛ клуб получит бюджет из расчета 500 млн рублей в год, отметил Акатаев.

«Томь», которая пробилась в премьер-лигу по итогам прошлого сезона, после 17 туров чемпионата страны занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице с девятью очками. Клуб испытывает серьезные проблемы с финансированием, не платит зарплату игрокам, тренерскому штабу и персоналу с лета 2016 года и уже потеряла во время зимнего перерыва в чемпионате более десятка футболистов. За долги по налогам в 32 млн рублей приставы арестовали одно из административных зданий клуба.

Источник — ТАСС

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