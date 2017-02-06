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Антонио КОНТЕ: «Люди помнят только победителей»

Главный тренер «Челси» за свою карьеру не только многое выиграл, но и многое проиграл

  • 06.02.2017 10:51
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ФК Челси. Антонио Конте
© ФК Челси. Антонио Конте

Антоне Конте заявил, что его опыт работы в Серии А и со сборной Италии способствует его желанию выигрывать новые трофеи.

Главный тренер «синих» отметил, что его команда провела выдающийся матч, обыграв «Арсенал» со счётом 3:1, но подчеркнул, что преимущество в 9 очков может быстро испариться в АПЛ. Итальянец уже сталкивался с подобными ситуациями в чемпионате Италии, а также когда работал со сборной своей страны.

«У меня есть серьёзный опыт, и не только тренерский, но и опыт игрока, — поясняет Конте. — Я отыграл 13 лет за «Ювентус» и повидал множество подобных ситуаций. Я выиграл 5 титулов как игрок, но множество раз я занимал второе место. Думаю, нет ничего хорошего в том, чтобы занимать второе место. Люди помнят только победителей».

«У меня было множество подобных примеров и в сборной. Я проиграл в двух финалах — на Чемпионате Мира и Чемпионате Европы. Вы, вероятно, знаете, как вспыльчиво я веду себя в каждой игре, желая победить. Просто я знаю, что на протяжении своей карьеры мне посчастливилось не только выиграть множество титулов, но и многое проиграть».

«Когда ты находишься в подобном положении, то думаешь, что всё просто, но это не так, — сказал Конте о положении команды в турнирной таблице. — Вы может взглянуть на предыдущие матчи — «Суонси» обыграл «Ливерпуль», «Уотфорд» обыграл «Арсенал» — множество подобных примеров. Поэтому нам надо быть во всеоружии и в каждом матче играть крайне внимательно».

Конте вспомнил слова, которые сказал команде после поражения от «Арсенала» в первом круге (0:3). После того результата «синие» одержали 16 побед в 18-ти матчах АПЛ.

«У нас был период, когда я обращался к своим игрокам, подчеркнув сложность нашего положения, — говорит Конте. — После поражений от «Ливерпуля» и «Арсенала» я ясно дал понять, что мы должны продемонстрировать, что у нас великая команда, не только потому что «Челси» является великой командой, а потому что необходимо доказывать это в каждом матче, на протяжении всех 90 минут, доказывать, что вы играете в великой команде не только потому, что её название — «Челси».

«С тех пор, как мы проиграли в АПЛ дважды подряд, многое изменилось, и теперь я могу говорить о положительной динамике и, надеюсь, продолжу это делать, потому что это будет означать, что мы делаем нечто важное в этом сезоне».

Итальянец также обсудил качества, которыми должен обладать будущий чемпион: «Для того, чтобы выиграть титул, в вашем распоряжении должны быть исключительно одаренные игроки, а команда должна быть единым коллективом. Вы должны сформировать этот коллектив из талантливых игроков, сделать её организованной, сделать так, чтобы каждый игрок знал свою позицию на поле, знал, как ему играть с мячом и без мяча. Думаю, всё это важно. Также важно создать дух семейного единства в команде. Я доволен тем, что происходит, потому что за 6 месяцев мы создали в клубе кое-что важное».

Как и всегда, Конте бурно реагировал на происходящее на поле, находясь в субботнем матче у бровки. Особенно эффектно итальянец отпраздновал гол Эдена Азара.

«Думаю, я выкладываюсь в своей работе не на 100, а на 120–130 процентов. Думаю, я уделяю работе большую часть своего времени, вкладываю в неё свою страсть, эмоции и стараюсь передать это своим игрокам»,

«Я темпераментно проживаю игру. И иногда в футболе, в очень важные моменты мне крайне сложно сдерживать себя. Важно разделить эти эмоции со своими игроками, с тренерским штабом и иногда с фанатами, потому что я считаю, что заслуживаю это за то терпение, которое я проявлял в каждый момент своей футбольной жизни».

Источник — ФК Челси

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