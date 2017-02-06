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Сталь теряет Мысыка

Футболист каменского клуба на сборах получил травму колена

  • 06.02.2017 10:45
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ФК Сталь. Марьян Мысык
© ФК Сталь. Марьян Мысык

Капризы турецкой погоды по полной программе ощутили сегодня на себе «сталевары». Если утренняя тренировка прошла под аккомпанемент солнечных лучей, то во время вечернего занятия уже моросил дождь.

А теперь по порядку. Прибыв утром на поле «Papillon Sports Centre», футболисты увидели знакомые барьеры и фишки, расставленные тренерами вместе с администратором команды. И разогревочные упражнения  вскоре перешли в весьма ощутимую нагрузку. Очень непросто было футболистам пройти все станции, предложенные тренерским штабом. Однако, все ребята успешно справились с заданиями, что стало очередным кирпичиком в фундаменте подготовки команды.

Вечерняя тренировка прошла в игровом режиме. После небольшой беговой работы ребята разбились на группы, где в «квадратах» работали над такими важными футбольными элементами, как контроль мяча, прессинг. Вскоре игроки настолько вошли в кураж, что борьба шла на каждом сантиметре поля, а иначе нельзя – все действия в официальных матчах вскоре станут зеркальным отображением работы на тренировках каждого футболиста.

К сожалению, не обошлись на сборах «сталевары» без травм. На одной из тренировок повреждение левого коленного сустава получил Марьян Мысык и для установления точного диагноза он уже сегодня вылетел в Киев.

Источник — ФК Сталь Каменское

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