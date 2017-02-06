Поединок Реал – Сельта могут перенести на 17 мая

Отложенный матч 21-го тура Ла Лиги «Сельта» – «Реал Мадрид» стал источником головной боли для организаторов турнира, которые теперь пытаются найти новую дату, устраивающую обе команды. Если клубы продолжат свое участие в европейских турнирах и дойдут до финала, то единственной возможной датой станет 17 мая – за четыре дня до последнего тура Ла Лиги.

Альтернативные даты предусматривают вылет «Сельты» или обеих команд из еврокубков. В случае вылета «Сельты» из Лиги Европы в 1/16 финала против «Шахтера» игру можно было бы провести 14 или 15 марта – если команда продолжит борьбу в турнире, эта дата отпадает, поскольку на 16 марта назначен второй матч 1/8 финала. Для «Мадрида» эта дата подходит в любом случае, так как на этой неделе нет матчей Лиги Чемпионов. Начиная с середины марта, найти свободный день в календаре можно будет только при вылете обеих команд из соответствующих турниров.

Полуфинал Кубка Короля исключает возможность проведения отложенной встречи во вторник или среду, потому что «Сельта» играет против «Алавеса» в среду вечером, а с 21 по 29 марта игроки разъедутся по своим национальным сборным.

Также оказывается невозможно провести этот матч после окончания Ла Лиги (20-21 мая) из-за двух финалов с возможных участием «Сельты»: Лиги Европы (24 мая) и Кубка Короля (28 мая).