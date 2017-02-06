Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Артем БЕСЕДИН: «Хочу играть и забивать в каждом матче»

Нападающий «Динамо» – о подготовке ко второй части сезона

  • 06.02.2017 09:59
  • 385 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Артем Беседин
© ФК Динамо Киев. Артем Беседин

Форвард «Динамо» Артем Бєсєдін розповів про підготовку до другої половини сезону.

- До першої офіційної гри залишається 3 тижні. Як можеш оцінити готовність команди?
- Готовність команди? Скажу, що до гри підійдемо в повній бойовій готовності.

- Як працюється під керівництвом Сергія Реброва? Що він дав тобі як гравцеві за час твого перебування в першій команді?
- З Сергієм Ребровим працюється дуже комфортно. Він мені дав найголовніше - шанс проявити себе, за що я йому дуже вдячний. Я не можу підвести ні клуб, ні його, ні самого себе.

- Ти вже півроку граєш за основу «Динамо», що встиг досягти за цей час?
- Найголовніше для мене - це отримати досвід і я його отримав - це і Ліга чемпіонів і Прем'єр-ліга, але головне - не зупинятися.

- Які цілі і завдання ставиш перед собою у другій половині сезону?
- Головні цілі та завдання - це грати в кожному матчі, забивати і вигравати.

Источник — Динамо Киев от Шурика

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    WawanO
    online
      WawanO, 06.02.2017 11:02
    0
    Хочеш грати, тікай з Динамо.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.