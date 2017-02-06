Артем БЕСЕДИН: «Хочу играть и забивать в каждом матче»

Форвард «Динамо» Артем Бєсєдін розповів про підготовку до другої половини сезону.



- До першої офіційної гри залишається 3 тижні. Як можеш оцінити готовність команди?

- Готовність команди? Скажу, що до гри підійдемо в повній бойовій готовності.



- Як працюється під керівництвом Сергія Реброва? Що він дав тобі як гравцеві за час твого перебування в першій команді?

- З Сергієм Ребровим працюється дуже комфортно. Він мені дав найголовніше - шанс проявити себе, за що я йому дуже вдячний. Я не можу підвести ні клуб, ні його, ні самого себе.



- Ти вже півроку граєш за основу «Динамо», що встиг досягти за цей час?

- Найголовніше для мене - це отримати досвід і я його отримав - це і Ліга чемпіонів і Прем'єр-ліга, але головне - не зупинятися.



- Які цілі і завдання ставиш перед собою у другій половині сезону?

- Головні цілі та завдання - це грати в кожному матчі, забивати і вигравати.