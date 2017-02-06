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Игорь БУРБАС: «Ворскла начала выплату зарплат»

Журналист – о финансовой ситуации в полтавском клубе

  • 06.02.2017 09:19
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Игорь БУРБАС: «Ворскла начала выплату зарплат»

Журналист телеканала «Футбол» Игорь Бурбас сообщил об улучшении финансовой ситуации в полтавской «Ворскле».

«Приятно удивлен финансовой ситуацией в «Ворскле». Несмотря на перестройки, наконец-то все всем выплачивают. Старожилам не урезают зарплаты. Хорошие перспективы», – написал Бурбас в Twitter.

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