Игорь БУРБАС: «Ворскла начала выплату зарплат»

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Канадца Шаповалова дисквалифицировали за попадание мячом в судью 09:18 — ruslan17c Попав це ще слабо сказано...я б за таке його на рік дискваліфікував щоб другий раз думав трохи, а...

ХК Донбасс расторг контракты с тренерским штабом 09:14 — darvey77 чёт Степанищева везде гонят, может реально это не его. ведь с таким составом и такие результаты? ...