Игорь БУРБАС: «Ворскла начала выплату зарплат»

Журналист телеканала «Футбол» Игорь Бурбас сообщил об улучшении финансовой ситуации в полтавской «Ворскле».
«Приятно удивлен финансовой ситуацией в «Ворскле». Несмотря на перестройки, наконец-то все всем выплачивают. Старожилам не урезают зарплаты. Хорошие перспективы», – написал Бурбас в Twitter.
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