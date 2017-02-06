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U-19. Александрия разгромила Олимпик из Кропивницкого

В матче было забито 7 мячей

  • 06.02.2017 08:18
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Вчора футболісти ФК «Олександрія U-19» провели контрольний поєдинок проти кропивницького «Олімпіка». Підопічні Ігоря Костирі з легкістю впоралися з опором суперника, здобувши розгромну перемогу - 7:0. А розпочав цей розгром Назарій Калинчук з пенальті. За кілька хвилин Назарій вдруге відзначився у воротах «Олімпіка», правда цього разу вже після розіграшу стандарту. Євген Дрозд, отримавши чудову розрізну передачу від партнера, вийшов віч-на-віч з голкіпером і точним ударом збільшив перевагу власної команди. Під завісу першого тайму після подачі кутового, Назарій Калинчук, опинившись першим на м'ячі, оформив «хет-трик». Після подачі з чергового кутового, Максим Єсип, на останніх секундах першої половини зустрічі, точним ударом встановлює рахунок 5:0.

Малюнок гри в другому таймі не змінився: футболісти «Олександрії» при найменшій нагоді створювали небезпечні моменти біля воріт суперника, а кропивничани намагалися надійно зіграти в захисті. Варто зазначити, що футболісти «Олімпіка» за весь матч не завдали жодного удару по воротам суперників. А от «трьохкольорові» продовжували організовувати атаки і шукати щастя біля воріт суперника. І їм це вдалося зробити ще двічі. Спочатку Даніїл Боженар потужним ударом із-за меж штрафного майданчика відправив м'яч в нижній кут воріт, а згодом потенційний новачок команди довів рахунок до 7:0.

ФК «Олександрія U-19» - «Олімпік» (Кропивницький) - 7:0 (5:0)
Голи: Калинчук (22, 25, 39), Дрозд (35), Єсип (45), Боженар (64), новачок (77)

Источник — ФК Александрия

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