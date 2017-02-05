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23-й тур
Ювентус
1:0
Интер Милан
05.02.2017, FT

Ювентус — Интер — 1:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Серии А «Ювентус» — «Интер»

  • 06.02.2017 07:41
  • 61 просмотров
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Метки
worldfootball.net. «Ювентус» — «Интер»
© worldfootball.net. «Ювентус» — «Интер»

В поединке 23-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Интер» минимальную победу одержали хозяева:

Источник — Sport.ua

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