Динамо в Испании. Воскресенье – не время для отдыха

В воскресенье динамовцев ожидал полноценный тренировочный день с двумя занятиями в Marbella Football Center.

Причем тренерский штаб максимально ограничил беговую работу для футболистов – почти все упражнения выполнялись с мячами. Утренняя тренировка была поделена на две части. В первой из них динамовцев ждали четыре станции – футболисты приседали со штангами, гирями и гантелями, преодолевали стойки и барьеры, после чего должны были пробить головой или ногами либо точно в руки тренеру вратарей Михаилу Михайлову, либо попасть в маленькие и большие ворота с определенного расстояния.

Посоревновавшись в ловкости и меткости, игроки перешли на соседнее поле, где уже нападающие и защитники упражнялись в выходах один на один и два на два с последующим завершением атаки ударом по воротам.

Если вечером вчерашнего дня динамовцы завершали свою тренировку в одиночестве в тренировочном центре, то сегодня Marbella Football Center был в полном распоряжении украинской команды на протяжении всей вечерней тренировки. Её «изюминкой» стала игровая серия 11 на 11 на поле, немного меньше обычного, и со стандартными воротами. Главный тренер Сергей Ребров, удобно устроившись на строительной металлической конструкции, заблаговременно поставленной рядом с полем, мог оценивать действия свои подопечных в режиме реального времени, делая при этом сразу определенные корректировки и подсказки.

Под руководством тренера-реабилитолога по отдельной программе, наблюдая за игровыми сериями со стороны, продолжает заниматься Богдан Михайличенко, который получил повреждение еще на первом сборе.

После утренней тренировки, получив болезненный удар по ноге. к нему присоединился Владимир Шепелев, но с молодым полузащитником ничего страшного не произошло, и после восстановительных процедур он должен вернуться к полноценному тренировочному процессу.

Завтра футболистов также ожидают две тренировки, а во вторник – первый контрольный матч на заключительном сборе в Испании против хорватского «Осиека».