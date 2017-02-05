В финале очередного Кубка африканских наций сошлись две самые титулованные команды Черного континента: на счету сборной Египта было 7 титулов, Камеруна — 4. И предматчевая статистика была в пользу «фараонов». «Львы» последний раз побеждали египтян еще в 2002-м, и тоже — в рамках чемпионата Африки. Еще одна любопытная деталь: последние шесть финалов КАНа были на редкость малорезультативными: три нулевых ничьи в основное время и три победы со счетом 1:0 (в т.ч. финал-2008 между этими же сборными). Но и на этом турнире обе команды забивали крайне мало: в пяти поединках Египет забил четыре мяча, а Камерун — пять. Поэтому голевой феерии вряд ли приходилось ждать. Ну а вообще-то выход в финал для камерунцев — уже сам по себе подвиг. После отказа многих игроков выступать на турнире (а это и Жоэль Матип, и Эрик-Максим Чупо-Мотинг, и многие другие) оказалось, что в обойме Уго Брооса 14 из 23-х футболистов не имеют опыта выступления на таких турнирах! К тому же камерунцы имели на сутки меньше для подготовки к финалу, ведь сборная Египта свой полуфинал играла на день раньше.

Так что неудивительно, что активнее поединок начали египтяне. Уже на второй минуте Эль-Саид ворвался в штрафную и неплохо пробил, но с его ударом справился вратарь. «Львы» отодвинули игру от своих ворот и принялись атаковать, однако атакам их не хватало остроты. Несколько неточных ударов из-за штрафной, да такой же неточный удар Зуа головой после навеса с углового (единственного на две команды в первой половине встречи!) - вот и всё, чем могут похвастать камерунцы. По большому счету, у их соперников не было и того, однако же именно подопечные Эктора Купера открыли счёт! Египтянам удалась быстрая контратака, Мохаммед Салах отдал пас в штрафную, мяч подхватил хавбек лондонского «Арсенала» Мохаммед Эль-Ненни — и с ходу пробил с острого угла над вратарем. 1:0 — при двух ударах по воротам за 45 минут. Камерун после пропущенного мяча пошел вперед еще активнее, однако ничего более-менее острого «львы» так и не сумели создать. Да еще и лишились защитника Адольфа Тейку, которого заменил защитник «Лиона» Николя Н'Кулу.

На второй тайм Броос выпустил свежего форварда Венсана Абубакара. И именно вышедшие на замену футболисты принесли Камеруну пятый титул чемпионов Африки! Сперва Н'Кулу воспользовался навесом Бенжамена Муканджо и с линии вратарской головой вколотил мяч в сетку. Стоить отметить, что нападающий «Лорьяна» Муканджо вообще был самым активным — он и все стандарты исполнял, и сам бил по воротам, и вообще вел партнеров вперед. А вот у египтян впереди не получалось вообще ничего! К двум ударам за первый тайм они смогли добавить лишь два неточных выстрела во втором. Ни угловых, ни опасных штрафных — абсолютно ничего не показали подопечные Купера в атаке. Тогда как Камерун продолжал атаковать, и своего добился в самом конце основного времени. Нападающий «Бешикташа» Абубакар подхватил заброс со своей половины поля, ворвался в штрафную в сопровождении двух защитников — и с лёта положил мяч под дальнюю штангу! 1:2 — а времени у «фараонов» практически не оставалось. Тем более, что пошли симуляции, отбрасывания мяча и тому подобные хитрости, присущие африканским командам...

Итак, Камерун пятый раз стал чемпионом Африки. А для 64-летнего бельгийского тренера Уго Брооса этот трофей — первый в карьере. Для сравнения: его визави Эктор Купер, которому 61 год, проиграл финал Кубка обладателей кубков, 2 финала Лиги чемпионов, финал Кубка Греции. Теперь к этому списку добавился и финал Кубка африканских наций. А Камерун по праву получил титул — как минимум в этом, решающем поединке «львы» победили вполне заслуженно.



Кубок африканских наций-2017. Финал.



Египет - Камерун - 1:2

Голы: Эль-Ненни, 22 - Н'Кулу, 59, Абубакар, 89.



Египет: Эль-Хадари, Габер, Хегази, Фатхи, Уарда, Салах, Эль-Саид, Хамед, Трезеге (Собхи, 66), Эль-Ненни, Аль-Мухаммади.

Камерун: Ондоа, Нгаде-Нгаджуи, Ойонго, Фэ, Тейку (Н'Кулу, 31), Бассогог, Сутчин-Джум, Сиани, Муканджо, Зуа, Тамбе (Абубакар, 46).



Предупреждения: Собхи (90+2) - Абубакар (89), Фэ (90+2), Бассогог (90+4).



