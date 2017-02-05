Ювентус в Турине не без труда справился с Интером

К поединку против нераадзурри «Ювентус» подошел на привычной для себя лидирующей позиции итальянского чемпионата. Старая синьора выглядит очень солидно и вряд ли упустит возможность завоевать очередное Скудетто. Впрочем, «Интер» перед визитом на «Ювентус Стэдиум» выдал семиматчевую победную серию, что придало уверенности подопечным Стефано Пьоли. Не будем забывать и о победе миланского клуба во встрече первого круга, когда «Интер» довольно неожиданно одолел чемпиона в родных стенах.



Центральный матч 23-го тура рассматривался также в контексте противостояния аргентинских голеадоров Гонсало Игуаина и Мауро Икарди, вместе с Эдином Джеко возглавляющих рейтинг бомбардиров. Мотивации упомянутым футболистам, а также Пауло Дибале, должно было добавить присутствие на трибунах коуча сборной Аргентины Эдгардо Баусы.



В первую очередь «Интеру» необходимо было сдержать стартовый натиск «Юве», ведь в последнее время «зебры» неизменно забивали в первой трети матчей. Подопечные Пьоли агрессивно начали поединок, используя высокий прессинг, но первый опасный момент уже на 3-й минуте состоялся у ворот Самира Хандановича. После передачи с левого фланга Дибала боковыми «ножницами» пробил из центра штрафной – голкипер в прыжке среагировал.



Игра пошла по несвойственному для матчей между итальянскими грандами сценарию, когда футболисты стараются не задерживать мяч в центре поля. Еще один голевой момент не заставил себя долго ждать и его центральной фигурой снова стал Дибала. Аргентинец на технику пробил из-за пределов штрафной, но попал в перекладину. «Интер» не стал медлить с ответом, который получился не менее острым. Сначала Гальярдини подкараулил отскок в штрафной и пробил немного выше цели, а затем удару Жоау Мариу метров с 20-ти чуть-чуть не хватило точности.



Время шло, а футболисты и не думали сбавлять обороты. При этом «Интер» оказывал сильное давление на оборону Старой синьоры, фланговые навесы дважды заканчивались ударами из хороших позиций. Буффон, благодаря опыту занимавший правильную позицию, оба раза ликвидировал угрозу. Хороший шанс у «Юве» не реализовал Марио Манджукич, который с угла вратарской в падении головой не попал в ворота. И все же, динамичный и зрелищный тайм не обошелся без голов. «Зебры» заработали на углу штрафной «стандарт» и Ханданович после удара Пьянича перевел мяч в перекладину. После навеса с углового мяч был выбит, но Куадрадо из-за пределов штрафной пушечным выстрелом заставил капитулировать голкипера нераадзурри.



После перерыва подопечные Аллегри установили контроль над мячом, завладели преимуществом и едва не забили второй гол. Игуаин вывел Пьянича на убойную позицию, но босниец метров с 12-ти не пробил Хандановича. На такое развитие событий тренерский штаб «Интера» ответил двойной заменой – на поле появились Жоффрей Кондогбия и Ситадин Эдер.



В дальнейшем хозяева поля отдали пространство нераадзурри, а сами перешли на игру вторым номером с проведением быстрых контратак. В то же время «зебры» не гнушались долго катать мяч поперек поля, сбивая темп матча и настрой оппонентов. Периодически у подопечных Аллегри проходили острые атаки, которые вполне могли похоронить интригу в матче, но безупречно на последнем рубеже действовал Ханданович.



На последней компенсированной минуте нераадзурри получили шанс спасти встречу, заработав угловой. Но после навеса в штрафную арбитр зафиксировал нарушение правил, что вызвало бурю негодования со стороны футболистов «Интера». В итоге, Ханданович, пришедший на «стандарт», был предупрежден, а Перишич и вовсе получил красную карточку.



«Ювентус Стэдиум» продолжает быть неприступной крепостью для соперников Старой Синьоры. Туринцы одержали 28-ю подряд победу в чемпионате на домашнем стадионе.



«Ювентус» - «Интер» - 1:0 (1:0) Хуан Куадрадо, 45 «Ювентус»: Джанлуиджи Буффон, Алекс Сандро, Пауло Дибала (Даниэле Ругани, '85), Штефан Лихтштайнер (Даниэль Алвеш, '80), Джорджио Кьеллини, Леонардо Бонуччи, Хуан Куадрадо (Клаудио Маркизио, '71), Миралем Пьянич, Сами Хедира, Гонсало Игуаин, Марио Манджукич «Интер»: Самир Ханданович, Данило Д'Амброзио, Жейсон Мурильо, Жоао Миранда, Гари Медель, Марцело Брозович (Жоффрей Кондогбия, '58), Иван Перишич, Роберто Гальярдини, Мауро Икарди, Жоау Мариу (Родриго Паласио, '79), Антонио Кандрева (Ситадин Эдер, '58) Миралем Пьянич, 23. Марио Манджукич, 46. Хуан Куадрадо, 64. Сами Хедира, 65. Джорджио Кьеллини, 74. - Антонио Кандрева, 7. Гари Медель, 43. Самир Ханданович, 90+4. - Иван Перишич, 90+4 - неспортивное поведение.





Удары (в створ): 10 (6) - 8 (2)

Угловые: 6 - 8

Оффсайды: 1 - 2





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