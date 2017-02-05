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Федецкий не помог Дармштадту добыть очки во Франкфурте

«Айнтрахт» добыл тяжелую победу над «Дармштадтом»

  • 05.02.2017 21:10
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Федецкий не помог Дармштадту добыть очки во Франкфурте
«Айнтрахт» Ф – «Дармштадт» - 2:0
Голы: Хасебе, 74, с пенальти, Ребич, 84.
«Айнтрахт»: Градецки — Чендлер, Абрахам,Вальехо, Очипка — Хасебе, Маскарель (Безушков, 88)—Гачинович (Баркок, 85), Ребич— Хргота (Тарашай, 75), Майер.
«Дармштадт»: Эссер — Федецкий, Милошевич, Сулу, Холланд —  Гондорф, Нимайер (Алтынтоп, 79) — Сэм (Сиригу, 62), Розенталь, Хеллер — Бойд (Чолак, 68).
Предупреждения: Гачинович, Баркок – Хеллер, Нимайер, Милошевич, Сулу. 
 

Источник — Sport.ua

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