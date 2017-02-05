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Политыло отправился в Казахстан

Экс-игрок «Днепра» и «Черноморца» пытается трудоустроиться в «Окжетпесе»

  • 05.02.2017 20:33
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ФК Днепр. Сергей Политыло
© ФК Днепр. Сергей Политыло
Бывший полузащитник «Днепра» Сергей Политыло, который первую часть текущего сезона провел в «Волыни», а сейчас является свободным агентом, находится на просмотре в «Окжетпесе».
 
Если «Окжетпес» подпишет полузащитника, то он станет вторым украинцем в составе казахстанской команды. С февраля 2015 года здесь выступает защитник Александр Чижов, известный выступлениями в составе «Ворсклы», «Шахтера» и «Ильичевца».
 
В прошлом году «Окжетпес» занял 5-е место в турнирной таблице чемпионата Казахстана. 
 

Источник — Sportarena

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