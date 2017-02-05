Политыло отправился в Казахстан

Бывший полузащитник «Днепра» Сергей Политыло, который первую часть текущего сезона провел в «Волыни», а сейчас является свободным агентом, находится на просмотре в «Окжетпесе».

Если «Окжетпес» подпишет полузащитника, то он станет вторым украинцем в составе казахстанской команды. С февраля 2015 года здесь выступает защитник Александр Чижов, известный выступлениями в составе «Ворсклы», «Шахтера» и «Ильичевца».

В прошлом году «Окжетпес» занял 5-е место в турнирной таблице чемпионата Казахстана.