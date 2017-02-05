Фанаты Райо Вальекано продолжают давить на Зозулю

Фанаты «Райо Вальекано» продолжают прессинговать украинского нападающего «Бетиса» Романа Зозулю, который должен был перейти в мадридский клуб на правах аренды. На этот раз болельщики расклеили в столице Испании листовки, изображающее недовольство позицией Зозули, и с изображением президента «Райо» Раулем Мартином Пресом в роли Мики Мауса с надписью «Преса, уйди!»
Источник — Sport.ua
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И мантра - весь мыр с нами уже давно неактуальна.
Дурень думкою богат.
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