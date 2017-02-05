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Фанаты Райо Вальекано продолжают давить на Зозулю

Болельщики «Райо Вальекано» проявляют свое недовольство трансфером Романа Зозули в клуб

  • 05.02.2017 20:26
  • 2499 просмотров
  • 7 комментария
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Фанаты Райо Вальекано продолжают давить на Зозулю

Фанаты «Райо Вальекано» продолжают прессинговать украинского нападающего «Бетиса» Романа Зозулю, который должен был перейти в мадридский клуб на правах аренды. На этот раз болельщики расклеили в столице Испании листовки, изображающее недовольство позицией Зозули, и с изображением президента «Райо» Раулем Мартином Пресом в роли Мики Мауса с надписью «Преса, уйди!» 
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    vas100979@ukr.net
      vas100979@ukr.net, 05.02.2017 20:32
    +8
    Немічні мадридські сєпаратюги.
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    indynen
      indynen, 05.02.2017 20:43
    +10
    Жалко Рому. Не заслужил на такое.
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    Алекс Голдин
    Алекс Голдин, 05.02.2017 20:49
    -2
    Комментарий свернут. Показать
    кому интересны выкрики ультрас-самой плоходисциплинированной части фанатов любого клуба -от них ток проблемы... Думаю еслиб не Зозуля переходил бы а игрок поинтереснее-им бы быстро перекрыли кислород.... А вечный лавочник отнимающий место у своих молодых действительно не нужен
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    jekavayp
    online
      jekavayp, 05.02.2017 21:00
    +2
    испанские поребрики продолжают бузить, хотя весь цивилизованный мир, в том числе и в Испании, крутят пальцем у виска
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    Житель Донбасса
    online
      Житель Донбасса, 05.02.2017 21:15
    +4
    я бы специально перешёл, чтоб их пердаки вообще поотрывало
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    Joe777
    online
      Joe777, 05.02.2017 21:17
    0
    сепары испанские. Рома, не обращай внимания на них. В Украине сепаров неадекватных еще больше
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    Grusin_Gori
    online
    Grusin_Gori, 05.02.2017 21:20
    -3
    jekavayp, 05.02.2017 21:00
    испанские поребрики продолжают бузить, хотя весь цивилизованный мир, в том числе и в Испании, крутят пальцем у виска
    Свой висок/мосК не путай с европейским.
    И мантра - весь мыр с нами уже давно неактуальна.
    Дурень думкою богат.
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