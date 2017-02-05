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Аугсбург сильнее Вердера

«Музыканты» теряют ничью на 94-й минуте игры

  • 05.02.2017 20:20
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«Аугсбург» – «Вердер» - 3:2
Голы: Шмид, 28, Гу Чжа-Чхоль, 79, Бобадилья, 90+4 – Гебре Селассие, 26, Крузе, 65.
«Аугсбург»: Хитц — Верхаг, Гауэлеу, Хинтереггер, Макс — Кор — Шмид (Тайгль, 63), Алтынтоп (Качар, 53), Гу Чжа-Чхоль, Чжи Дон-Вон — Бобадилья.
«Вердер»: Видвальд — Велькович, Сане, Улисс Гарсия — Дилэйни — Бауэр, Гнабри (Фритц, 90+3), Юнузович, Гебре Селассие — Бартельс (Йоханссон, 66), Крузе.
Предупреждения: Кор, Хинтереггер, Бобадилья – У. Гарсия, Велькович. 
 

Источник — Sport.ua

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