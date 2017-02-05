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21-й тур
Твенте
0:2
Фейеноорд
05.02.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Твенте — Фейеноорд — 0:2. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Эредивизи «Твенте» — «Фейеноорд»

  • 05.02.2017 20:19
  • 91 просмотров
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В поединке 21-го тура чемпионата Нидерландов «Твенте» — «Фейеноорд» победу одержали гости:

Источник — Sport.ua

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