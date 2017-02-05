Манчестер Юнайтед уничтожил Лестер

«Лестер» — «Манчестер Юнайтед» - 0:3
Голы: Мхитарян, 42, Ибрагимович, 44, Мата, 48.
«Лестер»: Шмайхель — Симпсон, Хут, Морган, Фукс — Марез, Дринквотер, Ндиди, Муса (Кинг, 46) — Оказаки (Грэй, 46), Варди.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа — Валенсия, Байлли, Смоллинг, Рохо (Блинд, 46) — Эррера, Погба — Мата (Феллаини, 77), Мхитарян, Рашфорд (Янг, 84) — Ибрагимович.
Предупреждения: Дринквотер, Фукс — Мата, Эррера, Погба, Де Хеа.
Источник — Sport.ua
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