Экс-игрок «Днепра» Евгений Шахов, чей контракт принадлежит ПАОКу, отметился дебютным голом в чемпионате Греции. Случилось это в матче 19-го тура чемпионата в матче против «Астераса» - 3:2.

Шахов сравнял счет на 28-й минуте матча, а на 70-й минуте его команда вышла вперед благодаря голу Прийовича и результативной передаче еще одного бывшего футболиста «Днепра» Лео Матоса.

Напомним, что ранее Шахов забивал в розыгрыше Лиги Европы в Лиге Европы и два гола в Кубке Греции.



Кстати, еще один украинский игрок Евгений Селин вышел в стартовом составе «Астераса».





Кстати, еще один украинский игрок Евгений Селин вышел в стартовом составе «Астераса».