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Шахов забил дебютный гол в чемпионате Греции

Украинский полузащитник отличился в ворота «Астераса»

  • 05.02.2017 19:48
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Метки
ФК ПАОК, Евгений Шахов
© ФК ПАОК, Евгений Шахов
Экс-игрок «Днепра» Евгений Шахов, чей контракт принадлежит ПАОКу, отметился дебютным голом в чемпионате Греции. Случилось это в матче 19-го тура чемпионата в матче против «Астераса» - 3:2.
 
Шахов сравнял счет на 28-й минуте матча, а на 70-й минуте его команда вышла вперед благодаря голу Прийовича и результативной передаче еще одного бывшего футболиста «Днепра» Лео Матоса.
 
Напомним, что ранее Шахов забивал в розыгрыше Лиги Европы в Лиге Европы и два гола в Кубке Греции. 
 
Кстати,  еще один украинский игрок Евгений Селин вышел в стартовом составе «Астераса». 

Кстати,  еще один украинский игрок Евгений Селин вышел в стартовом составе «Астераса». 

Источник — Sport.ua

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