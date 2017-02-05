Дуглас Коста может покинуть Баварию

Бразильский полузащитник Баварии Дуглас Коста заявил, что чувствует себя в Германии недостаточно счастливым.

В общении с немецкой прессой 26-летний футболист признался, что ему поступали предложения о переходе от китайских и европейских клубов и намекнул, что в будущем он будет не прочь оставить Мюнхен.

«Ко мне поступало несколько выгодных предложений от клубов из Китая и Европы. После окончания сезона мы сядем и обдумаем все варианты», — говорит Коста.

«Мой агент контактировал с клубами из Англии, Испании и Франции. Я считаю Англию одной из лучших футбольных стран мира. Премьер-лига — это фантастика. Подобно ей можно говорить и об испанской Примере. Там много больших игроков и великих команд».

«В Мюнхене же я до сих пор не чувствую себя полностью счастливым».

Напомним, Дуглас Коста перешел в Баварию летом 2015 года за 30 миллионов евро из Шахтера.