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Дуглас Коста может покинуть Баварию

Экс-игрок донецкого «Шахтера» недостаточно счастлив в Германии

  • 05.02.2017 19:40
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ФК Бавария. Дуглас Коста
© ФК Бавария. Дуглас Коста
Бразильский полузащитник Баварии Дуглас Коста заявил, что чувствует себя в Германии недостаточно счастливым.
 
В общении с немецкой прессой 26-летний футболист признался, что ему поступали предложения о переходе от китайских и европейских клубов и намекнул, что в будущем он будет не прочь оставить Мюнхен.
 
«Ко мне поступало несколько выгодных предложений от клубов из Китая и Европы. После окончания сезона мы сядем и обдумаем все варианты», — говорит Коста.
 
«Мой агент контактировал с клубами из Англии, Испании и Франции. Я считаю Англию одной из лучших футбольных стран мира. Премьер-лига — это фантастика. Подобно ей можно говорить и об испанской Примере. Там много больших игроков и великих команд».
 
«В Мюнхене же я до сих пор не чувствую себя полностью счастливым».
 
Напомним, Дуглас Коста перешел в Баварию летом 2015 года за 30 миллионов евро из Шахтера. 
 

Источник — Шахта

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