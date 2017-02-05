Голодюк подал иск в ФФУ против Ворсклы

Бывший полузащитник «Ворсклы» Олег Голодюк пытается получить заработанные в полтавском клубе по контракту деньги и уже направил соответствующий иск в Палату по решению споров ФФУ.

29-летнему полузащитнику «Ворскла» задолжала зарплату почти за шесть месяцев, и дарить эти деньги клубу Голодюк не собирается, несмотря на то, что несколько недель назад разорвал свой контракт и получил статус свободного агента.

О дате рассмотрения дела пока информации нет, однако, с большой долей вероятности, Палата по решению споров станет на сторону игрока. Поэтому футбольная фемида может обязать «Ворсклу» погасить долги перед игроком. В ином случае к полтавчанам могут быть применены санкции.

Ранее руководство клуба заявляло, что будет вести диалог с футболистами по реструктуризации долгов и постепенно погашать многомесячную задолженность, однако работа в этом направлении идет очень медленно. Игрокам выдавали лишь небольшие части месячной зарплаты, не говоря уже о том, что многим ведущим исполнителям «Ворсклы» было предложено переподписать соглашения на новых условиях.

Голодюк пока не определился с новым клубом и самостоятельно поддерживает форму во Львове. По некоторой информации, у воспитанника «Карпат» есть предложения из Казахстана.

Полтавский этап в карьере футболиста получился непродолжительным. Минувшим летом, после истечения контракта с «Карпатами», Олег перешел в «Ворсклу» и подписал соглашение по схеме 1+1, однако из-за постоянных травм сыграл в нынешнем сезоне за команду Василия Сачко во всех турнирах всего девять матчей.