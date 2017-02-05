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Голодюк подал иск в ФФУ против Ворсклы

Бывший полузащитник полтавчан Олег Голодюк пытается получить заработанные в клубе деньги

  • 05.02.2017 19:35
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Poltava365.com. Олег Голодюк
© Poltava365.com. Олег Голодюк
Бывший полузащитник «Ворсклы» Олег Голодюк пытается получить заработанные в полтавском клубе по контракту деньги и уже направил соответствующий иск в Палату по решению споров ФФУ.
 
29-летнему полузащитнику «Ворскла» задолжала зарплату почти за шесть месяцев, и дарить эти деньги клубу Голодюк не собирается, несмотря на то, что несколько недель назад разорвал свой контракт и получил статус свободного агента.
 
О дате рассмотрения дела пока информации нет, однако, с большой долей вероятности, Палата по решению споров станет на сторону игрока. Поэтому футбольная фемида может обязать «Ворсклу» погасить долги перед игроком. В ином случае к полтавчанам могут быть применены санкции.
 
Ранее руководство клуба заявляло, что будет вести диалог с футболистами по реструктуризации долгов и постепенно погашать многомесячную задолженность, однако работа в этом направлении идет очень медленно. Игрокам выдавали лишь небольшие части месячной зарплаты, не говоря уже о том, что многим ведущим исполнителям «Ворсклы» было предложено переподписать соглашения на новых условиях.
 
Голодюк пока не определился с новым клубом и самостоятельно поддерживает форму во Львове. По некоторой информации, у воспитанника «Карпат» есть предложения из Казахстана.
 
Полтавский этап в карьере футболиста получился непродолжительным. Минувшим летом, после истечения контракта с «Карпатами», Олег перешел в «Ворсклу» и подписал соглашение по схеме 1+1, однако из-за постоянных травм сыграл в нынешнем сезоне за команду Василия Сачко во всех турнирах всего девять матчей.

Источник — Sportarena

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