Рауль РИАНЧО: «Стыдно, что делают с Зозулей»

Помощник Андрея Шевченко в сборной Украины Рауль Рианчо прокомментировал скандал, в который попал нападающий «Бетиса» Роман Зозуля.
- Стыдно, что делают с Зозулей, - говорит экс-коуч киевского «Динамо». - Он только поддерживает свою страну и ее народ. Зозуля чувствительный парень. Нужно не забывать, что в Украине идет война, нам должна быть хорошо известна ситуация в этой стране.
Источник — Sport.ua
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