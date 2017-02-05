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Рауль РИАНЧО: «Стыдно, что делают с Зозулей»

Тренер сборной Украины поддержал нападающего «Бетиса»

  • 05.02.2017 19:18
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ФК Динамо Киев. Рауль Рианчо
© ФК Динамо Киев. Рауль Рианчо
Помощник Андрея Шевченко в сборной Украины Рауль Рианчо прокомментировал скандал, в который попал нападающий «Бетиса» Роман Зозуля.
 
- Стыдно, что делают с Зозулей, - говорит экс-коуч киевского «Динамо». - Он только поддерживает свою страну и ее народ. Зозуля чувствительный парень. Нужно не забывать, что в Украине идет война, нам должна быть хорошо известна ситуация в этой стране. 
 

Источник — Sport.ua

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