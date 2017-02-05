Рауль РИАНЧО: «Стыдно, что делают с Зозулей»

Помощник Андрея Шевченко в сборной Украины Рауль Рианчо прокомментировал скандал , в который попал нападающий «Бетиса» Роман Зозуля.

- Стыдно, что делают с Зозулей, - говорит экс-коуч киевского «Динамо». - Он только поддерживает свою страну и ее народ. Зозуля чувствительный парень. Нужно не забывать, что в Украине идет война, нам должна быть хорошо известна ситуация в этой стране.