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Озил может перейти в Барселону

Хавбек «Арсенала» интересен испанскому гранду

  • 05.02.2017 18:49
  • 1166 просмотров
  • 2 комментария
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ФК Арсенал. Месут Озил
© ФК Арсенал. Месут Озил
Полузащитник «Арсенала» Месут Озил может продолжить карьеру в «Барселоне». Руководство каталонского клуба готово вступить в борьбу за 28-летнего немца, если «канониры» не смогут договориться с игроком о продлении контракта. Действующее соглашение футболиста с лондонской командой рассчитано до середины 2018 года. 
 
Напомним, Озил уже выступал в Испании, когда с 2010 по 2013 год защищал цвета «Реала». Стоимость полузащитника составляет 50 миллионов евро. В нынешнем сезоне немец провел за «Арсенал» в АПЛ 20 матчей, в которых записал на свой счет пять голов и четыре результативные передачи. 
 

Источник — Бомбардир

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Комментарии
    icebeer
      icebeer, 05.02.2017 18:52
    -5
    Нах это дно им нужно? Озил ща на одном уровне с Ярмолой ... опустился таки (
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    maxcrimea8
      maxcrimea8, 05.02.2017 19:15
    +1
    имхо, не нужен ТАКОЙ Озил Барсе..
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