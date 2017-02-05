Лацио крупно побеждает, Торино теряет очки с Эмполи

«Аталанта» – «Кальяри» - 2:0
Голы: Гомес, 5, 17.
«Аталанта»: Бериша – Толой, Кальдара, Мазьелло (Зуканович, 62) – Конти, Кессье (Кристанте, 81), Фройлер, Спинаццола – Куртич, Гомес (Мунье, 90) – Петанья.
«Кальяри»: Рафаэль – Писакане, Чеппителли (Ионицэ, 83), Алвеш, Капуано (Серра, 79) – Тахцидис – Исла, Дессена (Мьянге, 70), Ди Дженнаро, Барелла – Боррьелло.
Предупреждения: Мазьелло, Конти, Куртич, Спинаццола – Чеппителли, Барелла.
«Дженоа» – «Сассуоло» - 0:1
Голы: Пеллегрини, 26.
«Дженоа»: Ламана – Иццо, Бурдиссо, Джентилетти – Эденилсон (Пинилья, 84), Катальди, Хильемарк (Нтчам, 72), Лакзальт – Пандев (Таарабт, 68), Симеоне, Палладино.
«Сассуоло»: Консильи – Гаццола, Летсерт, Ачерби, Пелузо – Аквилани, Пеллегрини (Маццителли, 84), Дункан – Берарди (Политано, 72), Матри (Риччи, 78), Рагуза.
Предупреждения: Катальди, Иццо – Аквилани.
«Кьево» – «Удинезе» - 0:0
«Кьево»: Соррентино – Фрей, Гамберини, Цезар, Гобби – Хетемай, Радованович, Ригони (Иско, 64) – Бирса – Меджорини (Сполли, 83), Пеллисье (Инглезе, 63).
«Удинезе»: Карнезис – Видмер, Данило, Фелипе, Самир – Фофана (Аднан, 73), Халльфредссон, Янкто (Кумс, 89) – Де Поль (Матос, 79), Сапата, Теро.
Предупреждения: Меджорини, Цезар, Радованович – Де Поль.
Удаление: Цезар, 82.
«Пескара» – «Лацио» - 2:6
Голы: Бенали, 29, Бругман, 41 – Пароло, 10, 14, 49, 77, Кейта, 57, Иммобиле, 69.
На 37-й минуте Капрари не реализовал пенальти (вратарь).
«Пескара»: Биссарри – Зампано, Стендардо, Гьомбер, Бираги (Крешенци, 74) – Бенали, Бругман (Черри, 70), Мунтари (Митрита, 58) – Верре, Кастанос – Капрари.
«Лацио»: Маркетти – Баста, Де Врей, Худт, Лукаку – Пароло, Билья (Мурджиа, 78), Милинкович-Савич – Андерсон, Иммобиле (Тункара, 86), Кейта (Лулич, 65).
Предупреждения: Билья.
«Эмполи» – «Торино» - 1:1
Голы: Пуччарелли, 45+2 – Белотти, 11.
На 55 минуте Фальке не реализовал пенальти.
«Эмполи»: Скорупски – Лорини, Беллуски, Коста (Чосич, 9), Паскуаль (Димарко, 90+1) – Кроче, Диуссе, Крунич – Эль-Каддури (Зайц, 79) – Пуччарелли, Мчедлидзе.
«Торино»: Харт – Де Сильвестри, Айетти, Моретти, Баррека – Бенасси, Вальдифьори (Лукич, 81), Баселли (Оби, 69) – Фальке (Итурбе, 74), Белотти, Льяич.
Предупреждения: Крунич, Эль-Каддури, Мчедлидзе, Диуссе, Беллуски, Димарко – Вальдифьори, Баселли, Итурбе, Оби.
Источник — Sport.ua
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