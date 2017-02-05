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Сампдория бьет Милан на выезде

Команда Винченцо Монтеллы продолжает терять очки в чемпионате

  • 05.02.2017 18:10
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«Милан» – «Сампдория» - 0:1
Гол: Муриэль, 70.
«Милан»: Доннарумма – Куцка, Сапата, Палетта, Романьоли – Бертолаччи (Окампос, 79), Соса, Пашалич (Абате, 72) — Сусо, Бакка (Лападула, 72), Деулофеу.
«Сампдория»: Вивиано – Бережински, Сильвестре, Скриниар, Реджини – Линетти, Торрейра, Прат — Бруну Фернандеш (Джуричич, 54) – Квальярелла (Шик, 71), Муриэль (Альварес, 80).
Предупреждения: Линетти, 28, Джуричич, 90+4 – Бакка, 45, Сусо, 61, Куцка, 63, Соса, 84.
Удаление: Соса, 90. 
 

Источник — Sport.ua

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