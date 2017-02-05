МанСити вырывает победу над Суонси

«Манчестер Сити» — «Суонси» - 2:1
Голы: Жезус, 11, 90+2 — Сигурдссон, 81.
«Манчестер Сити»: Кабальеро — Стоунз, Коларов, Клиши — Туре, Фернандиньо — Сане, де Брайне (Сабалета, 79), Силва (Фернандо, 90+5), Стерлинг (Агуэро, 83) — Жезус.
«Суонси»: Фабиански — Нотон, Фернандес, Моусон, Ольссон — Кэрролл (Дайер, 75), Фер, Корк — Раутледж (Нарсинг, 65), Льоренте (Борха Бастон, 83), Сигурдссон.
Предупреждения: де Брайне, Стерлинг — Льоренте, Корк, Сигурдссон.
Источник — Sport.ua
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