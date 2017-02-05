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Шахтер сыграет против Дебрецена

7 февраля в матче за третье место «Шахтер» встретится с венгерским «Дебреценом»

  • 05.02.2017 17:21
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Шахтер сыграет против Дебрецена
После второго игрового дня в группе В по три балла набрали две команды – «Юргорден» (Швеция) и «Дебрецен» (Венгрия). Согласно регламенту, в случае равенства очков положение соперников определяется по разнице забитых и пропущенных мячей. Этот показатель оказался лучше у венгров. Таким образом, они заняли вторую позицию в группе. 
 
Поединок за третье место между «Шахтером» и «Дебреценом» состоится на стадионе «Алгарве» и начнется в 18:00 по киевскому времени. Прямая трансляция – на телеканале «Футбол 1».
 
В финале Atlantic Cup встретятся победители групп А и В – чешский «Яблонец» и хорватская «Риека».
 

Источник — ФК Шахтер

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