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Заря сыграет с Алмалыком

Команда Юрия Вернидуба проведет спарринг с узбекским клубом

  • 05.02.2017 17:16
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ФК Заря. Юрий Вернидуб
© ФК Заря. Юрий Вернидуб
Финальным оппонентом луганской «Зари» на первых учебно-тренировочных сборах команды в Турции станет представитель высшей узбекской лиги – ФК «Алмалык».
 
Футбольному клубу из Алмалыка в этом году исполнится 13 лет. В высшей лиге чемпионата Узбекистана команда впервые сыграла в 2008-м году. 
 
Звезд с неба клуб не хватал. Лучшее достижение – 4-е место в чемпионате по итогам сезона 2009. А также выход в полуфинал кубка страны в 2008-м году.
 
По итогам 2016-го года «Алмалык» занял 13-е место, набрав 26 очков. 
 
С «Алмалыком» луганская команда проведет двухстороннюю встречу впервые. 
 
Игра «Заря» - «Алмалык» состоится в понедельник, 6-го февраля. Начало встречи 15:00.
 

Источник — ФК Заря

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