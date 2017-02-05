Заря сыграет с Алмалыком

Финальным оппонентом луганской «Зари» на первых учебно-тренировочных сборах команды в Турции станет представитель высшей узбекской лиги – ФК «Алмалык».
Футбольному клубу из Алмалыка в этом году исполнится 13 лет. В высшей лиге чемпионата Узбекистана команда впервые сыграла в 2008-м году.
Звезд с неба клуб не хватал. Лучшее достижение – 4-е место в чемпионате по итогам сезона 2009. А также выход в полуфинал кубка страны в 2008-м году.
По итогам 2016-го года «Алмалык» занял 13-е место, набрав 26 очков.
С «Алмалыком» луганская команда проведет двухстороннюю встречу впервые.
Игра «Заря» - «Алмалык» состоится в понедельник, 6-го февраля. Начало встречи 15:00.
Источник — ФК Заря
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