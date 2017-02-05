Александар ПАНТИЧ: «Нинкович дал позитивные отзывы о Динамо»

Сербский новичок «Динамо» в субботу провел первую тренировку в составе нового клуба, после которой дал ознакомительное интервью клубным медиа.

- Узнав о том, что «Динамо» заинтересовано в моих услугах, я очень обрадовался, – говорит Александр. – За годы, проведенные в Испании, я устал ездить по арендам, и предложение киевлян в этом плане оказалось очень уместной. Теперь я приложу все усилия, чтобы оправдать доверие тренера «Динамо» и радовать болельщиков своей игрой.

- Что вы знаете о «Динамо» (Киев)?

- Знаю, что «Динамо» является самым титулованным клубом Украины, а сейчас конкурирует с «Шахтером» за первые позиции. Слова о величии клуба, думаю, излишни, ведь за «Динамо» говорят достижения команды как на отечественном уровне, так и в Европе.

- Советовались ли с кем-то из соотечественников, которые играли раньше вас в «Динамо», – с теми же Нинковичем или Гавранчичем?

- Да, я общался с Милошем Нинковичем, и услышал от него только положительные отзывы. Милош сказал, что для меня это большой шанс и я могу быть счастливым, что меня пригласила такая команда. Слова Нинковича подтвердил и Радосав Петрович, которому я звонил чуть позже.

- В «Вильярреале» пошли вам навстречу, предоставив статус свободного агента?

- С «Вильярреалом» как раз вопросов не возникало и никаких преград они мне не оказывали. А вот в «Алавесе», где я выступал последние полгода на правах аренды, не хотели расставаться со мной преждевременно. Но хорошо, что все закончилось именно так и я получил возможность подписать контракт с «Динамо».

- Что вам дали годы, проведенные в Испании?

- Прежде всего, это был хороший опыт, ведь я имел возможность проверить свой уровень на фоне сильных соперников, а также прогрессировать в профессиональном плане. По сравнению с чемпионатом Сербии, где я выступал в начале карьеры, это, безусловно, небо и земля.

- Будучи игроком «Вильярреала», вы выступали преимущественно по арендам – «Кордоба», «Эйбар», «Алавес». Трудно было проявить свои сильнейшие качества?

- Конечно, было непросто, ведь нужно было сыгрываться с новыми партнерами. Но, в то же время, я доволен своей игрой в первые два года пребывания в Испании. Только последний год, можно сказать, сложился для меня не очень удачно. Но даже неудачный опыт полезен и обязательно мне пригодится в дальнейшей карьере.

- Вы являетесь воспитанником «Партизана», но один сезон выступали в составе непримиримых врагов – «Црвены Звезды». Как вас восприняли фанаты «красно-белых»?

- Действительно, я прошел все юношеские уровне «Партизана», но в высшей лиге не сыграл за команду ни одного матча. В высшем дивизионе отыграл два сезона за «Рад», и только после этого перешел в «Звезду». В целом, давления со стороны фанатов не было – если ты показываешь высокий уровень игры, то, соответственно, и претензий от болельщиков не будет.

- Знаете уже о принципиальности противостояния «Динамо» и «Шахтера» в Украине?

- Да, конечно. По уровню напряжения его вполне можно сравнить с противостоянием «Партизана» и «Црвены Звезды» в Сербии.

- Какие свои сильные качества можете отметить?

- Честно говоря, я не люблю говорить про свои сильные качества. Вместо слов я лучше все, на что способен, буду показывать на футбольном поле, а болельщики и журналисты пусть оценивают.

- Какие у вас ожидания от выступлений в «Динамо»?

- Я подписал долгосрочный контракт, на четыре года, и за это время хочу проявить себя с наилучшей стороны. Возможно, понадобится некоторое время на адаптацию, но я надеюсь как можно быстрее адаптироваться в команде и закрепиться в основном составе.

- Был ли уже разговор с главным тренером «Динамо»?

- Да, мы разговаривали с ним несколько раз. Ребров следил за мной на протяжении определенного периода и знает о моих сильных качествах. Пожелал мне как можно скорее адаптироваться, тем более в команде есть Домагой Вида, который будет помогать мне на первых порах.

- Насколько нам известно, вы не знаете английского языка. Как будет проходить общение с партнерами и тренерами?

- На английском я знаю всего несколько слов. Надеюсь, в плане адаптации мне помогут Вида и тренер-реабилитолог Борис Пейрек. Также за последние три года я неплохо изучил испанский, поэтому вполне могу общаться с помощником тренера Висенте Гомесом без переводчика, а также испаноязычными футболистами.

- Судя по всему, к вашей физической форме вопросов не возникает. Хватит ли двух недель на сборах, чтобы сыграться с новыми партнерами?

- Поскольку в Испании нет паузы зимой, я пребывал все это время в тренировочном ритме, а две недели назад сыграл в Кубке Испании за «Алавес» (против «Алькоркона» в четвертьфинале – прим.). Надеюсь, что этих двух недель окажется достаточно, чтобы раззнакомиться с ребятами на футбольном поле, тем более на сборах у нас запланировано сразу семь товарищеских матчей.