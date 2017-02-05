Юноши Динамо отправились на сбор в Турцию

5 февраля начался второй тренировочный сбор для команды «Динамо» U-19, которая готовится к плей-офф Юношеской Лиги УЕФА.

Вторую часть межсезонной подготовки подопечные Юрия Мороза проведут в Турции. Сегодня в 12:40 из международного аэропорта «Борисполь» юные динамовцы рейсовым самолетом вылетели в Анталию, откуда команда переберется в соседний Белек, в котором «бело-синие» проведут ближайшие две недели.

В отличие от испанского сбора, в Турции будут тренироваться только те игроки, на кого Юрий Мороз может рассчитывать в весенней части Юношеской Лиги УЕФА.

Молодежная команда в это же время под руководством Унаи Мельгосы будет готовиться к возобновлению сезона в Киеве, проводя тренировки в клубном манеже.

На сбор в Турцию отправились следующие исполнители:

Вратари: Владимир Маханьков, Владислав Кучерук, Владислав Петрусь

Защитники: Александр Тымчик, Владислав Дубинчак, Виталий Миколенко, Денис Попов, Александр Мельник

Полузащитники: Богдан Леднев, Денис Янаков, Александр Петрусенко, Сергей Булеца, Владислав Наумец, Ахмед Алибеков, Евгений Смирный, Николай Шапаренко, Иван Калюжный, Юрий Козыренко, Георгий Цитаишвили.

Нападающие: Назарий Русин, Владислав Алексеев.

Сбор продлится две недели – до 19 февраля.