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Юноши Динамо отправились на сбор в Турцию

Команда Юрия Мороза готовится к выступлению в Юношеской лиге УЕФА

  • 05.02.2017 15:22
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ФК Динамо Киев. Юрий Мороз
© ФК Динамо Киев. Юрий Мороз
5 февраля начался второй тренировочный сбор для команды «Динамо» U-19, которая готовится к плей-офф Юношеской Лиги УЕФА.
 
Вторую часть межсезонной подготовки подопечные Юрия Мороза проведут в Турции. Сегодня в 12:40 из международного аэропорта «Борисполь» юные динамовцы рейсовым самолетом вылетели в Анталию, откуда команда переберется в соседний Белек, в котором «бело-синие» проведут ближайшие две недели.
 
В отличие от испанского сбора, в Турции будут тренироваться только те игроки, на кого Юрий Мороз может рассчитывать в весенней части Юношеской Лиги УЕФА.
 
Молодежная команда в это же время под руководством Унаи Мельгосы будет готовиться к возобновлению сезона в Киеве, проводя тренировки в клубном манеже.
 
На сбор в Турцию отправились следующие исполнители:
 
Вратари: Владимир Маханьков, Владислав Кучерук, Владислав Петрусь
 
Защитники: Александр Тымчик, Владислав Дубинчак, Виталий Миколенко, Денис Попов, Александр Мельник
 
Полузащитники: Богдан Леднев, Денис Янаков, Александр Петрусенко, Сергей Булеца, Владислав Наумец, Ахмед Алибеков, Евгений Смирный, Николай Шапаренко, Иван Калюжный, Юрий Козыренко, Георгий Цитаишвили.
 
Нападающие: Назарий Русин, Владислав Алексеев.
 
Сбор продлится две недели – до 19 февраля.
 

Источник — ФК Динамо Киев

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