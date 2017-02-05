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Севилья и Вильярреал сильнейшего не определили

Команды голов не забили

  • 05.02.2017 14:54
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«Севилья» – «Вильярреал» - 0:0

«Севилья» – Рико, Рами, Меркадо, Мариано (Сарабия, 62), Лангле, Нзонзи, Насри, Витоло, Васкес (Иборра, 76), Йоветич (Вьетто, 71), Бен-Йеддер.
«Вильярреал» – Асенхо, Бонера, Хосе Анхель, Марио Гаспар, Руис, Родри Эрнандес, Сориано, Тригерос (Рукавина, 89), Дос Сантос, Кастильехо (Черышев, 66), Адриан (Бакамбу, 71).

Предупреждения: Насри (25), Сориано (28), Меркадо (44), Марио Гаспар (50).

Источник — Sport.ua

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