Севилья и Вильярреал сильнейшего не определили

«Севилья» – «Вильярреал» - 0:0
«Севилья» – Рико, Рами, Меркадо, Мариано (Сарабия, 62), Лангле, Нзонзи, Насри, Витоло, Васкес (Иборра, 76), Йоветич (Вьетто, 71), Бен-Йеддер.
«Вильярреал» – Асенхо, Бонера, Хосе Анхель, Марио Гаспар, Руис, Родри Эрнандес, Сориано, Тригерос (Рукавина, 89), Дос Сантос, Кастильехо (Черышев, 66), Адриан (Бакамбу, 71).
Предупреждения: Насри (25), Сориано (28), Меркадо (44), Марио Гаспар (50).
Источник — Sport.ua
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