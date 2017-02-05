Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Авраам Грант покинул сборную Ганы

Израильский специалист проработал в команде три года

  • 05.02.2017 14:45
  • 186 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Авраам Грант покинул сборную Ганы

Наставник сборной Ганы Авраам Грант подал в отставку, сообщает Ghanasoccernet.

Напомним, что в полуфинале Кубке африканских наций сборная Гана в полуфинале турнира проиграла команде Камеруна, в поединке за третье место уступила сборной Буркина-Фасо.

Израильский специалист тренировал сборную Ганы с 2014 года. Лучшим его достижением у руля команды является финал Кубка африканских наций в 2015 году.

Источник — Euro-football

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.