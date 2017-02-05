Авраам Грант покинул сборную Ганы

Наставник сборной Ганы Авраам Грант подал в отставку, сообщает Ghanasoccernet.
Напомним, что в полуфинале Кубке африканских наций сборная Гана в полуфинале турнира проиграла команде Камеруна, в поединке за третье место уступила сборной Буркина-Фасо.
Израильский специалист тренировал сборную Ганы с 2014 года. Лучшим его достижением у руля команды является финал Кубка африканских наций в 2015 году.
Источник — Euro-football
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