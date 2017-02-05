Василий КОБИН: «Через спарринги всегда готовиться легче»

Защитник «Шахтера» Василий Кобин прокомментировал итог матча против «Кванджу»:
– Провели хороший матч с достойным соперником. Корейцы действовали агрессивно, прессинговали все время, не давали нам «дышать». Учитывая скорую встречу с такой же неуступчивой «Сельтой», эта игра была очень полезна. Футболисты «Кванджу» боролись до конца, старались не уступать. Команда из другой части света, наверное, хотела доказать, что ничем не хуже европейских клубов. Но за счет мастерства мы создавали моменты, забили один мяч, могли отличиться и еще. Через спарринги всегда готовиться легче, но и тренировки также необходимы. Впереди важные поединки Лиги Европы, да и старт чемпионата не обещает быть легким – надо подойти к ним во всеоружии.
Источник — ФК Шахтер
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