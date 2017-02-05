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Василий КОБИН: «Через спарринги всегда готовиться легче»

Защитник «Шахтера» прокомментировал итог матча против «Кванджу»

  • 05.02.2017 14:29
  • 206 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

Защитник «Шахтера» Василий Кобин прокомментировал итог матча против «Кванджу»:

– Провели хороший матч с достойным соперником. Корейцы действовали агрессивно, прессинговали все время, не давали нам «дышать». Учитывая скорую встречу с такой же неуступчивой «Сельтой», эта игра была очень полезна. Футболисты «Кванджу» боролись до конца, старались не уступать. Команда из другой части света, наверное, хотела доказать, что ничем не хуже европейских клубов. Но за счет мастерства мы создавали моменты, забили один мяч, могли отличиться и еще. Через спарринги всегда готовиться легче, но и тренировки также необходимы. Впереди важные поединки Лиги Европы, да и старт чемпионата не обещает быть легким – надо подойти к ним во всеоружии.

Источник — ФК Шахтер

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Комментарии
    Юлия Лаута
      Юлия Лаута, 05.02.2017 14:37
    +1
    Только не принимайте это в обиду!Шахтер клуб высокого уровня,и Вася Кобин не дотягивает к уровню шахтаря! И ещо как помне то и Кучер уже не тот как был раньше!ПОБЕД ВАМ И ПОПУТНОГО ВЕТРА
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    rokkino
    rokkino, 05.02.2017 14:51
    0
    Васек ещё покажет в финале лиги свою бичиклету
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    El Gato
      El Gato, 05.02.2017 15:04
    0
    Вася Кобин это украинский "Феномен" - он получает ежемесячно около 2 млн грн просто за то, что тренируется вместе с игроками футбольного клуба "Шахтер"
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