Сталь в Турции: Все по плану

Стоило только вчера написать, что в Белеке установилась хорошая погода, как сегодня всю вторую половину дня шел мелкий дождь. Естественно, это не добавило настроения футболистам, но изменений в тренировочном плане в связи с ухудшением погодных условий не произошло.



Утром состоялось 90-минутное традиционное занятие на одном из полей «Papillon Sports Centre». Футболисты выполнили беговую работу, отработали упражнения на держание мяча, позанимались и над тактическими построениями.



А после обеда ребята вначале зашли в тренажерный зал, где около часа получали дополнительную нагрузку, а затем продолжили тренировку на футбольном поле, где акцент был сделан на игровых компонентах. Команда разделилась на две половины, которые отчаянно рубились друг с другом с учетом разнообразных вводных, предлагаемых тренерским штабом.