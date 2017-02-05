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Сталь в Турции: Все по плану

Клуб из Каменского проводит тренировки под дождем

  • 05.02.2017 11:45
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Метки
ФК Сталь
© ФК Сталь

Стоило только вчера написать, что в Белеке установилась хорошая погода, как сегодня всю вторую половину дня шел мелкий дождь. Естественно, это не добавило настроения футболистам, но изменений в тренировочном плане в связи с ухудшением погодных условий не произошло.

Утром состоялось 90-минутное традиционное занятие на одном из полей «Papillon Sports Centre». Футболисты выполнили беговую работу, отработали упражнения на держание мяча, позанимались и над тактическими построениями.

А после обеда ребята вначале зашли в тренажерный зал, где около часа получали дополнительную нагрузку, а затем продолжили тренировку на футбольном поле, где акцент был сделан на игровых компонентах. Команда разделилась на две половины, которые отчаянно рубились друг с другом с учетом разнообразных вводных, предлагаемых тренерским штабом.

Источник — ФК Сталь Каменское

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