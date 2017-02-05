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Шахтер - Кванджу - 1:0. Видеообзор матча

Лучшие моменты товарищеского поединка донецкого клуба на сборах в Португалии

  • 05.02.2017 11:15
  • 374 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Шахтер
© ФК Шахтер

Смотрите видеообзор матча «Шахтер» - «Кванджу», который состоялся 4 февраля в Португалии.

Источник — Sport.ua

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