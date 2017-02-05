Антон КАНИБОЛОЦКИЙ: «Старались диктовать свою игру»

Вратарь «Шахтера» Антон Каниболоцкий прокомментировал матч против «Кванджу»

– Спарринг получился достаточно тяжелым. Нам противостоял очень агрессивный соперник, который выполнял большой объем беговой работы, плотно прессинговал, не давал выходить из обороны. Сейчас готовимся к серьезному поединку с «Сельтой», поэтому хорошо, что такая встреча состоялась. Предыдущие на фоне этой были довольно простыми. Если бы от корейцев исходило чуть меньше агрессии и грубости, то матч можно было бы назвать идеальным. В то же время мы старались диктовать свою игру и практически ничего не позволили создать оппоненту. Приятно, что в третьем спарринге кряду оставляем свои ворота сухими. Это заслуга всей команды: каждый знает, что делать в обороне, как действовать. И мы стараемся это выполнять. Если не пропускаем, значит у нас получается.