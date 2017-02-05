Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Буркина-Фасо - бронзовый призер Кубка Африки

Команда Ганы минимально уступила в бронзовом финале

  • 05.02.2017 10:39
  • 74 просмотров
  • 0 комментария
Метки
cafonline.com
© cafonline.com

Сборная Буркина-Фасо стала бронзовым призером Кубка Африки, который проходит в Габоне.

В малом финале Буркина-Фасо встречалась со сборной Ганы и сумела вырвать победу в концовке поединка. Единственный гол в матче был забит на 89-й минуте.

Буркина-Фасо — Гана 1:0
Гол: Ален Траоре, 89

Буркина-Фасо: Куаку, Яго, Дайо, Коне, Кулибали (Мало, 83), Туре, Ален Траоре, Каборе (Гуира, 88), Бертран Траоре, Бансе (Байала, 73), Накульма
Гана: Ричард Офори, Аффул, Амартей, Менса, Йиадом, Баду, Томас, Эбензир Офори, Текпетей (Андре Айю, 71), Джордан Айю (Атсу, 75), Тетте (Гьян, 65)

Сегодня вечером состоится финал турнира: Камерун - Египет. Начало в 21:00.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.