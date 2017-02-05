Буркина-Фасо - бронзовый призер Кубка Африки

Сборная Буркина-Фасо стала бронзовым призером Кубка Африки, который проходит в Габоне.
В малом финале Буркина-Фасо встречалась со сборной Ганы и сумела вырвать победу в концовке поединка. Единственный гол в матче был забит на 89-й минуте.
Буркина-Фасо — Гана 1:0
Гол: Ален Траоре, 89
Буркина-Фасо: Куаку, Яго, Дайо, Коне, Кулибали (Мало, 83), Туре, Ален Траоре, Каборе (Гуира, 88), Бертран Траоре, Бансе (Байала, 73), Накульма
Гана: Ричард Офори, Аффул, Амартей, Менса, Йиадом, Баду, Томас, Эбензир Офори, Текпетей (Андре Айю, 71), Джордан Айю (Атсу, 75), Тетте (Гьян, 65)
Сегодня вечером состоится финал турнира: Камерун - Египет. Начало в 21:00.
Источник — Sport.ua
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