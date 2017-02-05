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Валерий Лучкевич дебютировал за Стандард

Льежский клуб проиграл команде Тотовицкого

  • 05.02.2017 10:29
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© /twitter.com/standard_rscl&#8206;

Валерий Лучкевич дебютировал за «Стандард» в чемпионате Бельгии. Украинец провел на поле весь матч, но отметиться результативными действиями не сумел.

Отметим, что за «Кортрейк» выступает Андрей Тотовицкий, но в этом поединке украинца в заявке не оказалось.

«Стандард» — «Кортрейк» — 0:3 (0:1)
Голы: Шевалье (27), Саади (55, 74)

«Стандард»: Жиллет, Шольц, Лаифс, Косанович, Раман (Бах, 72), Марин (Данило, 55), Лучкевич, Младенович, Доссеви, Эмонд, Белфодил.

Источник — Sport.ua

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