Александрия просматривает Габовду и Чантуришвили

Сьогодні ФК «Олександрія» провів свій перший день в рамках другого навчально-тренувального збору в Туреччині. Пізно вночі команда дісталась готелю, а вже о 11:00 провели ранкове тренування. Враховуючи тяжкий переїзд, вправи були втягуючі: легка пробіжка, розминка та робота з м'ячем. А вже ввечері навантаження збільшились, проте тренерський штаб мав на увазі затрашні тести, які повинні виконати гравці. В Туреччині до табору «Олександрії» приєднались потенційні новачки. Окрім Бояна Дубаїча, який вже знайомий олександрійським вболівальникам, з командою також працюють грузинський півзахисник Вахтанг Чантурішвілі та українець Юрій Габовда.