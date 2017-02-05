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Александрия просматривает Габовду и Чантуришвили

«Горожане» начали второй сбор

  • 05.02.2017 10:22
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Александрия просматривает Габовду и Чантуришвили

Сьогодні ФК «Олександрія» провів свій перший  день в рамках другого навчально-тренувального збору в Туреччині. Пізно вночі команда дісталась готелю, а вже о 11:00 провели ранкове тренування. Враховуючи тяжкий переїзд, вправи були втягуючі: легка пробіжка, розминка та робота з м'ячем. А вже ввечері навантаження збільшились, проте тренерський штаб мав на увазі затрашні тести, які повинні виконати гравці. В Туреччині до табору «Олександрії» приєднались потенційні новачки. Окрім Бояна Дубаїча, який вже знайомий олександрійським вболівальникам, з командою також працюють грузинський півзахисник Вахтанг Чантурішвілі та українець Юрій Габовда.

Источник — ФК Александрия

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