В понедельник в Манчестере отметят годовщину Мюнхенской трагедии

Официальный сайт «Манчестер Юнайтед» информирует о том, как в этом году будет отмечаться годовщина Мюнхенской трагедии.



В понедельник, 6 февраля, исполнится 59 лет со дня авиакатастрофы, унесшей жизни 23 человек, и болельщики клуба соберутся перед «Олд Траффорд» в 14:45 по британскому времени около Мюнхенского мемориала, чтобы почтить память погибших.



Минута молчания состоится в 15:04 GMT – время, в которое произошла авиакатастрофа.



Церемониальные мероприятия пройдут и 11 февраля на «Олд Траффорд» перед матчем с «Уотфордом». Болельщики соберутся отдать дань памяти на юго-восточном углу стадиона в 13:45 GMT.



На матчи будут присутствовать члены семей погибших в Мюнхене, а игроки выйдут на поле в траурных повязках.