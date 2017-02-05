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В понедельник в Манчестере отметят годовщину Мюнхенской трагедии

На «Олд Траффорд» пройдет минута молчания

  • 05.02.2017 10:14
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Официальный сайт «Манчестер Юнайтед» информирует о том, как в этом году будет отмечаться годовщина Мюнхенской трагедии.

В понедельник, 6 февраля, исполнится 59 лет со дня авиакатастрофы, унесшей жизни 23 человек, и болельщики клуба соберутся перед «Олд Траффорд» в 14:45 по британскому времени около Мюнхенского мемориала, чтобы почтить память погибших.

Минута молчания состоится в 15:04 GMT – время, в которое произошла авиакатастрофа.

Церемониальные мероприятия пройдут и 11 февраля на «Олд Траффорд» перед матчем с «Уотфордом». Болельщики соберутся отдать дань памяти на юго-восточном углу стадиона в 13:45 GMT.

На матчи будут присутствовать члены семей погибших в Мюнхене, а игроки выйдут на поле в траурных повязках.

Источник — Фан-сайт Манчестер Юнайтед

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